Kommerz mit Keks, Kuchen und Kutsche

Von: Susanne Ebner

Hufklappern, Vogelzwitschern und das Rauschen des Windes: Die Autorin in der Kutsche. privat © Susanne Ebner

Nicht nur der Palast vermarktet die Krönung.

Am Samstag wird Charles III. gemeinsam mit Königin Camilla in der „Gold State Coach“ von der Londoner Kathedrale Westminster Abbey Richtung Buckingham-Palast fahren. Ein Privileg, das nur einem Monarchen zukommt, könnte man meinen. Weil Unternehmen anlässlich der Krönung auf sich aufmerksam machen wollen, können nun alle, die es sich leisten wollen, eine Fahrt in einer edlen Kutsche unternehmen.

„Sie ist dem Original nachempfunden“, erklärt Bobbie Dent, während er am Donnerstag das reich verzierte Gefährt poliert und kleine Kratzer mit goldener Farbe ausbessert. Sein Unternehmen habe die Kutsche für einige Tage an den Fahrtenanbieter Uber vermietet, zuvor sei sie in der Netflix Serie „Queen Charlotte“ genutzt worden. Am Mittwoch, dem ersten Tag der Aktion, drehte die Kutsche dutzende Runden in dem weitläufigen Dulwich Park im Süden Londons. „Interessiert sind vorwiegend Familien“, erklärt Joe Groves, ein Sprecher von Uber.

Pubs hoffen auf großen Durst

Auch am Donnerstag standen vorwiegend Mütter mit kleinen Kindern auf dem roten Teppich im Park Schlange. Pünktlich um 13 Uhr setzten sich die vier schnaubenden Pferde in Bewegung. Die 17-minütige Fahrt führt n zwar nicht vorbei an jubelnden Menschenmassen, dafür ist das Geräusch der Hufen auf dem Asphalt zu hören sowie das Zwitschern von Vögeln und das Rauschen des Windes.

Eine Fahrt mit einer Krönungskutsche ist jedoch längst nicht das einzige spezielle Angebot von Unternehmen anlässlich der Krönung. Schließlich möchten Umfragen zufolge immerhin rund die Hälfte der Britinnen und Briten das Event feiern. Das royale Großereignis bietet also einen Markt. In den Supermärkten des Landes stehen deshalb reihenweise Produkte anlässlich der Feierlichkeiten, von speziellen Sandwiches über „Coronation“-Cookies bis zu Tee mit dem Antlitz von König Charles III. auf der Verpackung. Sogar ein beliebter Kinderkuchen hat ein Makeover erhalten: Ein Supermarkt verkauft den Schokoladen-Biskuitkuchen in Form einer Raupe mit einer Krone und verziert mit roten, weißen und blauen Streuseln.

Weil ein Drittel der Brit:innen die Krönung Umfragen zufolge in London feiern wollen, erhoffen sich viele Pubs in der Hauptstadt zusätzliche Einnahmen. Doch auch im Rest des Landes stellt sich die Gastronomie auf deutlich mehr Andrang ein. Laut der „British Beer and Pub Association“ (BBPA) könnten sie am kommenden Wochenende 62 Millionen Pints ausschenken. Das entspräche Mehreinnahmen von über 135 Millionen Euro.

Die Krönung sei wirtschaftlich insgesamt eine gute Nachricht, so die „London Chamber of Commerce and Industry“ (LCCI). Viele Unternehmen in London, vor allem aber Gastronomie und Gastgewerbe werden von der Laufkundschaft profitieren, sagte James Watkins von der LCCI. Das Ereignis könne ihnen den nötigen Schub geben, um nach der Pandemie wieder auf Kurs zu kommen.

Einige Firmen zeigten sich angesichts des langen Wochenendes jedoch auch besorgt, berichtete die britische Unternehmensberaterin Abby Ghafoor. Schließlich bedeutet ein weiterer Feiertag möglicherweise Umsatzeinbußen. Insgesamt seien die Aussichten jedoch positiv. Der zu erwartende Anstieg der Umsätze im Tourismus- und Einzelhandel durch die Krönung sei „phänomenal“.