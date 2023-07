Kein großer Wurf

Von: Wolfgang Mulke

Diese Perspektive kennen nur wenige: Blick vom historischen Bogendach des Frankfurter Hauptbahnhofs auf die Banken-Skyline. dpa © dpa

Die Regierung plant einen Umbau der Bahn

Alle Gleise in Deutschland aneinandergelegt würde die Strecke zwar nicht ganz um den Erdball reichen, doch mit 33 000 Kilometer Länge kämen Bahnfahrer:innen darauf schon ziemlich weit. Man könnte zum Beispiel von Berlin über Neuseeland nach Jekaterinburg fahren, theoretisch, versteht sich. Stattdessen bilden die Gleise das innerdeutsche Schienennetz, das größte nationale in Europa. Und es ist wieder einmal umstritten, wie es bewirtschaftet werden soll, damit die Bahn zuverlässiger und die Tickets durch mehr Wettbewerb günstiger werden können.

Momentan ist das Netz ein Teil des Konzerns Deutsche Bahn (DB). Das bedeutet, die Bahn betreibt nicht nur die Züge, sondern bestimmt auch über die Infrastruktur. Dazu zählen auch die noch eigenständig von ihr geleiteten 5400 Bahnhöfe. Dieses Konstrukt stößt schon lange auf Kritik. Grüne und FDP sprachen sich immer wieder für die Trennung von Netz und Betrieb aus. Kürzlich hat auch die Monopolkommission zum wiederholten Male die Zerschlagung des Bahnkonzerns gefordert, ebenso die Union. Danach soll das Netz aus dem Konzern herausgelöst und als gemeinnützige Gesellschaft weitergeführt werden.

Die Befürworter der Aufspaltung der Bahn haben gute Argumente. Eines ist die Verpflichtung der Netz AG gewinnorientiert zu arbeiten. Damit entsteht ein Anreiz, möglichst hohe Trassenpreise aufzurufen. Denn für die Nutzung der Schienenwege müssen alle Bahnunternehmen eine Gebühr bezahlen. Hohe Kosten verhindern nach Meinung der Kritiker, dass der Wettbewerb auf der Schiene zunimmt. Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn einen Marktanteil von 95 Prozent. Innerdeutsch macht nur Flixtrain dem Branchenriesen Konkurrenz. Dazu gibt es noch ein paar Auslands- und Nachtverbindungen, die von anderen Bahnen angeboten werden.

Immer wieder gab es auch Vorhaltungen der Wettbewerber, dass die DB ihre eigenen Züge bei der Vergabe der Trassen bevorzugt und so die Konkurrenz kleinhält. Das bestreitet der Konzern. Eine Trennung von Netz und Betrieb würde eine unabhängige Gesellschaft schaffen, deren Gewinne nicht in der Kasse des Konzerns landen, sondern dem Netz wieder zugutekommen.

Letzteres will auch die Ampelkoalition erreichen. Deren Projekt heißt InfraGo. Im kommenden Jahr soll es realisiert werden. Dann werden das Netz und die Stationen in einer künftig gemeinnützigen Aktiengesellschaft zusammengefasst. Die Gewinne bleiben damit dem Netz erhalten. Viele Details werden derzeit noch geklärt. Klar ist aber schon, dass von einer Zerschlagung der Bahn keine Rede sein kann. Denn InfraGo bleibt unter dem Dach der DB. Und geführt wird die neue Gesellschaft nach heutigem Kenntnisstand von Berthold Huber, der schon jetzt für die Infrastruktur verantwortlich ist.

Angst um Arbeitsplätze

Von einem großen Wurf kann also nicht die Rede sein. Die Freunde des integrierten Bahnkonzerns haben das verhindert. Dazu zählt die SPD mit Bundeskanzler Olaf Scholz an der Spitze. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Gegensatz zur konkurrierenden Lokführergewerkschaft GDL alles beim alten lassen. Naturgemäß lehnt auch die DB ihre Zerschlagung ab.

Auch diese Seite hat gute Argumente, vor allem sozialpolitischer Natur. Die EVG sieht ein Ende der sicheren Arbeitsplätze bei der Bahn, weil unter anderem der konzerninterne Arbeitsmarkt auf der Strecke bleiben könnte. Auch führt sie die Komplexität des Systems Schiene als Argument für den integrierten Konzern an, in dem die verschiedenen Betriebsteile, von den Werkstätten über die Leitplanung bis zum Baustellenmanagement, zusammenarbeiten müssen.

Eine intakte Infrastruktur kann auf beiden Wegen – Aufspaltung der Bahn oder integrierter Konzern – erreicht werden, wenn die wichtigste Voraussetzung gegeben ist. Das ist eine ausreichende Finanzierung der Schiene. Der Sanierungsstau summiert sich auf 86 Milliarden Euro. Dazu kommen noch Investitionen in die Digitalisierung und den Neubau von Strecken. InfraGo kann für mehr Transparenz bei der Verwendung der Steuergelder sorgen. Ob damit mehr Wettbewerb möglich ist, lässt sich aber bezweifeln.