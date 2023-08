Jetzt aber!

Von: Susanne Ebner

Ungeheuerlich: Eine Skulptur spiegelt sich im Teich vor dem „Loch Ness Exhibition Centre“ im schottischen Drumnadrochit. Imago Images © Imago Images

Loch Ness wird mit Hightech durchleuchtet. Das finden vor allem die klasse, die vom Tourismus leben.

Die Frage, ob in dem See „Loch Ness“ in den schottischen Highlands ein Ungeheuer lebt, fasziniert Menschen schon seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten. Erste Zeugnisse von Nessie, wie das Monster liebevoll genannt wird, reichen rund 1500 Jahre zurück. Damals soll ein Mönch im „River Ness“ auf ein Ungeheuer gestoßen sein.

Zum weltweit bekannten Mythos und Touristenmagneten wurde das Monster vor 90 Jahren. Damals berichtete Aldie Mackay, Managerin des „Drumnadrochit Hotels“, verblüfften Gästen, sie habe gerade ein „Wasserbiest“ im „Loch Ness“ gesehen. Die lokale Zeitung berichtete daraufhin eifrig über die Sichtung, woraufhin sich die Idee, in den Tiefen des schottischen Sees lebe ein Monster, in der ganzen Welt verbreitete.

Seitdem haben immer wieder Menschen davon berichtet, Nessie gesehen zu haben. Das Ungeheuer wurde für einen gigantischen Aal gehalten oder ein prähistorisches Meeresreptil wie den Plesiosaurier und sogar für einen Zirkuselefanten. Es wurden Dutzende Fotos gemacht, von denen sich viele als Fälschungen entpuppten. 1934 etwa veröffentlichte die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ einen der berühmtesten angeblichen Schnappschüsse von Nessie auf der Titelseite des Blatts. Jahre später stellte sich heraus, dass das Foto mithilfe eines Spielzeug-U-Boots gestellt wurde. 2019 schaltete sich sogar Ex-Premierminister Boris Johnson in die Diskussion um die Existenz Nessies ein. Er sehne sich seit seiner Kindheit danach, an das Monster zu glauben, sagte er.

So wie Boris Johnson geht es offenbar vielen Menschen. Denn im Laufe der Jahrzehnte haben Wissenschaftler:innen vieler Disziplinen und „Loch Ness“-Enthusiast:innen immer wieder versucht, das Geheimnis um das Monster zu lüften. Mehrfach wurde der See systematisch nach einem unbekannten Lebewesen durchsucht – ohne Erfolg.

Dieses Wochenende wollen Interessierte dem Mythos aufs Neue nachspüren. Fachleute und Freiwillige werden den bis zu 230 Meter tiefen See in den Highlands mit neuester Technik genau untersuchen. Dabei sollen Drohnen mit Infrarotkameras Wärmebilder erzeugen, unter der Oberfläche wird ein Hydrophon – eine Art Unterwassermikrofon – akustische Signale aufzeichnen. „Es ist eine organisierte Beobachtung des Loch Ness, das ist großartig“, sagt Vollzeit-Nessie-Sucher Steve Feltham über die Aktion. „Je mehr Augen auf das Wasser gerichtet sind, desto besser.“ Feltham hält seit mehr als 30 Jahren am See Ausschau nach dem Monster und damit länger als jeder andere. „Es ist ein langsamer Job“, räumt er ein. Im Laufe der Jahre habe er nur einmal etwas gesehen, was er für unerklärbar hält.

300 Nessie-Fans sind dabei

Organisiert wurde die gigantische Suchaktion vom „Loch Ness Centre“ (LNC), das sich in jenem Hotel befindet, in dem Hotelmanagerin Mackay einst von ihrer Begegnung mit Nessie erzählte, und einem freiwilligen Forschungsteam namens „Loch Ness Exploration“ (LNE). „Wir hoffen, eine neue Generation von Loch Ness-Enthusiasten zu inspirieren“, sagte Alan McKenna, Mitglied des LNE. Laut dem LNC haben sich mehr als 200 Personen für die Suchaktion angemeldet, Hunderte weitere würden virtuell teilnehmen.

Dabei profitiert auch das rund 1000-Seelen-Dorf Drumnadrochit von dem Hype um das Seeungeheuer. Fraser Campbell, Direktor der „Cobbs Group“, der das „Drumnadrochit Hotel“ gehört, sagt, dass das erneute Interesse zu deutlich mehr Buchungen in der Sommersaison geführt habe. Wie viele Regionen leiden auch die Highlands unter den Auswirkungen des Brexit und der Lebenshaltungskostenkrise. Hotelbuchungen und Touristenattraktionen würden helfen, zu „überleben“, sagte Fraser. Selbst wenn Nessie auch dieses Mal nicht aufgespürt werden sollte – die Suche nach dem Ungeheuer lohnt sich also in jedem Fall.