„Inakzeptabel und skandalös“

Von: Martin Dahms

In der Straße von Gibraltar beschießt ein Segler eine Gruppe Orcas mit Feuerwerk – und macht sich damit keine Freunde.

In der Facebook-Gruppe „Orca Attack Reports“ berichtet ein japanischer Katamaransegler von seinem Abenteuer in der Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko. Er beschreibt in dem Post ausführlich, wie sie den Hafen von Tanger verlassen und dann recht weit auf der Südseite der Straße von Gibraltar segeln: „Gegen 13.30 Uhr wurden wir über Ultrakurzwelle von einem Boot in der Nähe kontaktiert. Es war ein Walbeobachtungsschiff, das uns sagte, dass Orcas in der Nähe seien. Kurz darauf kamen 5 bis 6 Orcas von der Heckseite. Sie kamen sofort sehr nahe an uns heran und einige von ihnen tauchten unter das Heck. In diesem Moment schlugen ein oder zwei von ihnen gegen das Steuerbordruder. Um Schlimmeres zu verhindern, haben wir ihnen mit Feuerwerkskörpern entgegengewirkt. Bald darauf verloren sie das Interesse und zogen ab. Nachdem wir im Jachthafen in Südspanien angelegt hatten, überprüfte eine Crew die Ruder und die Unterseite des Bootes. Zum Glück fanden wir keine Probleme.“

Der Segler hat sich mit Aktion keine Freunde gemacht. Vom Walbeobachtungsschiff aus filmte jemand die Szene; das Video, auf dem man Passagiere schreien und schimpfen hört, wurde in Spanien Tausende Male geteilt und im Fernsehen ausgestrahlt. Und am Wochenende gaben die Meeresschützer von Oceancare eine Mitteilung heraus, in der sie das Verhalten der Crew als „inakzeptabel und skandalös“ bezeichnen. Der Lärm in den Medien brachte auch die spanische Guardia Civil in Bewegung, die den Katamaran im Hafen von Almerimar in der andalusischen Provinz Almería fand und das Boot nach „weiteren pyrotechnischen Elementen“ durchsuchte, aber nichts fand. Die Besatzung sei „kooperativ“ gewesen, muss nun aber weitere Ermittlungen wegen einer möglichen Straftat über sich ergehen lassen.

Ein Spiel, keine Attacke

Der Feuerwerksangriff ist eine erste Eskalation der „Interaktionen“ (so nennen das Menschen, die sich mit Walen auskennen) zwischen Orcas und Seglern in der Straße von Gibraltar und gelegentlich weiter nordwärts die iberische Küste hinauf. Die hier lebende Orca-Sippe – keine 50 Tiere – macht sich seit drei Jahren einen Spaß daraus, sich Segelbooten zu nähern und ihre Ruder anzuknabbern. Das sind keine „Attacken“, aber die Menschen auf den Booten erleben sie als solche. Zwar sind schon drei Boote untergegangen, aber Menschen kamen nie zu Schaden. „Das ist ein sonst nirgends in der Welt bekanntes Verhaltensphänomen“, sagt Mark Simmonds von Oceancare. Vielleicht hatte auch der japanische Segler noch nicht davon gehört und glaubte daher, die Tiere mit Feuerwerk vertreiben zu müssen.

Orcas gehören zu den klügsten Tieren der Erde, die sich immer wieder neue Spiele einfallen lassen. Ihre Bestände sind vielerorts bedroht, vor allem durch die PCB-Belastung der Meere, die ihre Fortpflanzungsfähigkeit einschränkt. Wer auf dem Segelboot unangenehme Begegnungen mit ihnen vermeiden will, sollte in Küstennähe bleiben und sich immer über Sichtungen von Orcas auf dem Laufenden halten.