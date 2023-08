Hochwasserschutz weiter ausbauen

Teilen

Chef des Städte- und Gemeindebundes ruft die Länder zu besserer Zusammenarbeit auf.

Nach den Überschwemmungen in Slowenien infolge starker Regenfälle ruft der Städte- und Gemeindebund Bund und Länder zu einer besseren Zusammenarbeit beim Schutz vor Hochwasser auf. Die Flutkatastrophe 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen habe gezeigt, dass Extremwetter-Ereignisse auch in Deutschland zu zahlreichen Todesfällen und Milliardenschäden führen könnten, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Es ist daher zwingend erforderlich, dass der Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen weiter verbessert wird“, betonte er.

Wichtig sei es, flächendeckend Hochwasser- und Starkregen-Gefahrenkarten auf Basis einheitlicher Standards zu erarbeiten. „Hierzu bedarf es einer engen Abstimmung zwischen den Ländern untereinander, denn: Hochwasser macht nicht an Landesgrenzen halt.“

Der Städtebund-Chef pochte auf weitere Schritte für den Hochwasserschutz. „Zu den von Bund und Länder zu übernehmenden Aufgaben zählt hier insbesondere der weitere Ausbau und die Sanierung von Deichen, der Ausbau von Flutpoldern sowie auch Deichrückverlegungen, um im Falle von Hochwasserereignissen den Flüssen mehr Raum zu geben“, sagte Landsberg. Zudem seien stabile Warn- und Meldesysteme zum Schutz der Bevölkerung und der lebensnotwendigen Infrastrukturen nötig. Er nannte als Beispiele unter anderem das Telefonnetz, die Wasserversorgung oder auch die Versorgung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. „Hier muss die Abstimmung zwischen Bund und Ländern noch deutlich verbessert werden.“

Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) fordert mehr Entschlossenheit bei der Umsetzung von Klimaanpassungen. Sie strebt mit dem Klimaanpassungsgesetz eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen beim Schutz vor Extremwetterereignissen an. Das Gesetz wurde im Juli im Kabinett beschlossen und verpflichtet die Länder, Konzepte auf der Basis von lokalen Risikoanalysen mit den Gemeinden zu erarbeiten. Der Bund will die Länder und Kommunen bei der Anpassung an Klimawandelfolgen beraten und finanziell unterstützen. Über das Gesetz müssen Bundestag und Bundesrat noch beraten. Es soll 2024 in Kraft treten.