Griechenland erwartet neue Hitzewelle

Von: Gerd Höhler

Nach dem Feuer: zerstörte Autos und Häuser in Mandra. Stavrakis/AP/dpa © dpa

Während die Feuerwehr gegen Waldbrände kämpft, warnt ein Experte vor einem Umweltkollaps.

Westlich der griechischen Hauptstadt Athen versuchten die Feuerwehren am Mittwoch mit Löschfahrzeugen, Hubschraubern und Löschflugzeugen riesige Wald- und Buschbrände einzudämmen. Mehrere Ortschaften mussten vorsorglich evakuiert, Straßen gesperrt werden.

Auch auf der Ferieninsel Rhodos tobte ein großer Waldbrand. Ein Gebiet von etwa 30 Hektar stand in Flammen. Starke Winde fachten die Feuerfronten immer wieder an. Auch vier Löschflugzeuge aus Frankreich und Italien beteiligten sich an der Brandbekämpfung. Hotels und Ferienanlagen waren bisher nicht unmittelbar bedroht. Drei Dörfer in der Mitte der Insel – Eleousa, Salakou und Dimilia – sowie ein Hotel wurden evakuiert. Nach tagelanger Hitze mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad waren bereits Anfang der Woche in vielen Teilen Griechenlands Waldbrände ausgebrochen. Im Südosten von Athen musste ein Ferienlager mit mehr als 1200 Kindern geräumt werden. Mehrere Gebäude brannten bis auf die Grundmauern nieder.

Nachdem die Temperaturen in Griechenland in der ersten Wochenhälfte etwas zurückgegangen waren, kommt jetzt der nächste Hitzeschub auf das Land zu. „Das Schlimmste steht uns noch bevor“, sagte der Meteorologe Theodoros Giannaros im Staatsfernsehen. Für das kommende Wochenende werden in Athen und in Mittelgriechenland Temperaturen von bis zu 44 Grad erwartet. Für Rhodos und Kos prognostizieren die Meteorologen 40 Grad.

Temperatur-Rekord in Spanien, Feuer im Wallis Die dritte Hitzewelle des Sommers hat Mallorca gleich mehrere Temperaturrekorde beschert. In acht Gemeinden und Ortschaften der Mittelmeer-Insel war es am Dienstag so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte. Der höchste Wert wurde von Aemet auf Mallorca aus Sa Pobla rund 40 Kilometer nordöstlich der Insel-Hauptstadt Palma gemeldet: 43,9 Grad. Der für Spanien höchste Wert wurde derweil am Dienstag mit 45,4 Grad in Figueres im Nordosten des Landes registriert. Das sei die höchste Temperatur, die seit Beginn der Erfassungen in Katalonien gemessen worden sei, betonte Aemet. Der offizielle spanische Rekord war unterdessen deutlich noch nicht erreicht: Der beträgt 47,6 Grad und wurde am 14. August 2021 im andalusischen La Rambla aufgestellt. Ein Waldbrand im Schweizer Kanton Wallis war auch nach 36 Stunden noch nicht unter Kontrolle. Die Situation sei stabil, aber die Löscharbeiten dauerten an, berichtete die Gemeinde Bitsch am Mittwoch. Über der Region waren kilometerweit Rauchwolken zu sehen. Der Brand in dem weitgehend unbewohntem Gebiet war wegen heftiger Winde immer wieder entfacht worden. dpa

47 Grad auf dem Peloponnes

Ein Ende der Hitzewelle ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Manche fürchten, sie könnte bis in den August andauern. Für Mitte kommender Woche sagen die Wetterforscher auf der Halbinsel Peloponnes bis zu 47 Grad voraus. Damit wird die Waldbrandgefahr weiter ansteigen.

Im Fernsehsender Skai warnte der angesehene Wissenschaftler Efthymios Lekkas, Professor für Geologie und Katastrophenmanagement an der Universität Athen, vor den Langzeitfolgen der Wald- und Buschbrände für die Hauptstadtregion Attika. Dort haben Brände während der vergangenen Jahre große Waldgebiete zerstört. „Ich mache mir große Sorgen, dass die neue Hitzewelle weitere Brände auslösen wird“, sagte Lekkas. „Wir brauchen dringend Hilfe, weil unsere Mittel nicht ausreichen, um diese Feuer unter Kontrolle zu bringen“, so der Wissenschaftler. Lekkas fürchtet einen drohenden Umweltkollaps: „Wenn sich die Zerstörung der Wälder fortsetzt, wird das gesamte Ökosystem Attikas zusammenbrechen.“