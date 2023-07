Gehen, um zu bleiben

Von: Kristian Teetz

Elton John hat mehr als 50 Jahre die Bühnen dieser Welt bespielt, und mehr als einmal führte ihn der Ruhm an den Abgrund. Auch wenn es ihm schwerfällt: Jetzt beendet er seine letzte Tournee.

Mit dem Aufhören ist es ja so eine Sache. Den richtigen Absprung schaffen zumindest viele Berühmtheiten nicht. Prominente hängen allzu oft allzu sehr am Ruhm. Ohne (Rampen-)Licht strahlt kein Stern.

Das allerbeste Beispiel für solch eine Neverending Story sind immer wieder die Rolling Stones mit ihrem Frontmann Mick Jagger, 79. Der Abgang von Bob Dylan, 82, auf seiner jahrzehntelangen letzten Tour ist längst zum Running Gag geworden. Und Bruce Springsteen, auch schon 73 Jahre alt, zieht zurzeit durch Europa. „Working on the Highway.“ Ein Leben lang?

Elton John hingegen hat es geschafft. Er hört auf, zumindest mit dem Touren. Auf der Bühne wird der Sänger, Kostümkünstler, Exzentriker, Fußballfan, Aktivist und Alles-Mögliche-Sammler anders als in seinem Hit von 1983 bald nicht mehr stehen. „I‘m Still Standing“, das war dann einmal. Elton Johns Weltabschiedstournee geht an diesem Wochenende in Stockholm nach fünf Jahren und mehr als 300 Konzerten zu Ende.

Es ist die erfolgreichste Tour aller Zeiten. Sie hat mittlerweile mehr als 900 Millionen Dollar eingespielt, Weltrekord. Darunter macht es Elton John auch auf seinen letzten Metern nicht. Weltklasse und Größenwahn waren bei ihm schon immer zu Hause.

Kopenhagen am Mittwochabend, der drittletzte Auftritt der Farewell-Tour, die 16 000 Menschen fassende Royal Arena ist bis unters Dach gefüllt. Vor dem Konzert fordern die Videowände das Publikum auf, die Bestuhlung in den ersten Reihen zu ignorieren – und stattdessen aufzustehen und zu tanzen, zu feiern. Als wenn das nötig wäre. Denn als Sir Elton die Bühne zu Discoklängen betritt, stehen sowieso alle. Es ist Punkt 20 Uhr, mit geradezu „Tagesschau“-artiger Pünktlichkeit kommt der kleine große Mann mit vorsichtigen Schritten auf die Bühne und lässt sich schon einmal feiern. Für sein Elton-John-Sein.

Und dann sitzt der Großmeister am schwarzen Flügel, haut, ja, drischt den ersten Akkord seines 1973er-Songs „Benny and the Jets“ in die Schwarz-Weiß-Tasten, geht dann über ins Intro – und lässt seine Stimme hören. Diese Stimme, die seit seinem ersten Album „Elton John“ 1970 und dem Hit „Your Song“ erst England, bald schon die USA und nach und nach weite Teile der Welt begeistert hat.

Mit dieser unverwechselbaren Stimme singt Elton John in Kopenhagen weiter. Es folgen Songs wie „Philadelphia Freedom“, der Früh­Achtziger­Hit „I Guess That‘s Why They Call It the Blues“ und „Rocket Man“, der dank eines grandios sphärischen Zusammenspiels von Elton Johns Klavier und Davey Johnstones E-Gitarre in nahezu unendliche Weiten gedehnt wird. Natürlich darf auch „Crocodile Rock“ nicht fehlen sowie „Sad Songs“, „Sorry Seems to Be the Hardest Word“ oder „Tiny Dancer“. All jene Songs, bei denen unwillkürlich der flehende Gedanke aufblitzt: Bitte hör nicht auf, Elton! Er zeigt an dem Abend, mit 76 Jahren, was für ein großartiger Livekünstler er immer noch ist.

Aber wo befindet man sich selbst bei diesen Liedern, diesen Zeitloshits, gedanklich? Bilder schießen ins Gedächtnis, die Stereoanlage im Kinderzimmer, die Autofahrt in den Urlaub, die Begleitmusik zum Essen. Jene Stimme war oft dabei, zahllose Menschen können Geschichten zu „ihren“ Elton-John-Songs erzählen: „Daniel“, „Your Song“, „Goodbye Yellow Brick Road“. Erinnerungen an den unvergesslichen Jubel, als George Michael Elton John 1991 beim Konzert in der Wembley Arena zu „Don‘t Let the Sun Go Down on Me“ auf die Bühne holt. An Englands Trauer, als der schockierte Freund der königlichen Familie und der Nation mit seinem auf Lady Di umgedichteten „Candle in the Wind“ eine Hymne auf Zeit schenkte. An den Besuch des Kinofilms „König der Löwen“, zu dem Elton John die Filmmusik geschrieben hat. Und, und, und.

Die allermeisten jener Songs singt der Brillenfan auch an diesem Sommerabend in Kopenhagen. Und es sind ja genau die Klassiker, die jeder von ihm hören will. Das eint ihn ebenfalls mit anderen älteren Weltstars. Als Bruce Springsteen kürzlich in Düsseldorf spielte, wollten nur wenige Fans seine neuen Songs mitsingen. Sie lauschten freundlich. Ganz anders bei seinen Welthits „The River“, „Bobby Jean“ „Tenth Avenue Freeze-out“ und dem unvermeidlichen „Born in the USA“.

Aber passen diese rückwärtsgewandten Setlists all der Weltaltstars nicht sogar gut zum heutigen Zeitalter der Nostalgie? Fernsehsender legen 30, 40 Jahre alte Serien und Showformate wieder auf. Die Werbung spielt mit positiven Erinnerungen an Kindheit, Jugend und vermeintlich bessere Zeiten. Und selbst Harrison Ford geht als Indiana Jones noch einmal auf Abenteuerreise. Da fügt sich ein Songkatalog aus den Siebzigern und Achtzigern doch perfekt ein.

Und tatsächlich: Der Großteil der Songs von Elton John auf seiner Welttournee stammt aus den Siebzigerjahren. Nur wenige Songs sind später entstanden. Gehört Elton John also auch zu den Liebhabern der Vergangenheit?

In seiner Autobiografie „Ich Elton John“ verneint er. „Ich wollte die Zeit nicht zurückdrehen. Der Retrotrend interessierte mich nicht. So, wie ich das sehe, kann Nostalgie für einen Künstler zu einer echten Falle werden.“ Dazu schätzt der Rock- und Bluessänger zu sehr den Moment, die Gegenwart. Er liebt das Livespiel – mehr als 4000 Konzerte sollen es in den mehr als 50 Jahren gewesen sein, die er auf der Bühne stand. Warum hört er denn nun auf?

Bevor Elton John hier als der große Abschiedsheld erscheint: Auch er musste überredet werden. Der Schritt herunter von der Bühne war mehr ein Schubser, eine Einsicht. Gemeinsam mit seinem Mann David Furnish hat Elton John zwei Kinder, geboren von einer Leihmutter, zehn und zwölf Jahre alt. Eines Tages, so erzählt es Elton John, habe David ihn gefragt, wo er sein möchte, wenn die Kinder Ferien haben, besondere Tage begehen, Schulabschlüsse feiern. Elton Johns Antwort lautete: „Bei den Kindern.“ Der Sänger hört vor allem wegen seiner Kinder auf, es ist ein Tribut an eine familiäre Zukunft.

Bis zu dieser für seine Verhältnisse radikalen Entscheidung war es aber ein langer Weg. In den Jahrzehnten davor hat sich Elton John nicht nur einmal verändert und verwandelt, er ist mehrmals gescheitert, gefallen, fast gestorben – und wieder aufgestanden. „I’m Still Standing“, da ist es wieder. Er hat oft von seinem immensen Drogenkonsum gesprochen und warnt bis heute vor den Folgen. Elton John musste erst den an Aids erkrankten Jungen Ryan White kennenlernen, um vom Kokain loszukommen. Bis heute engagiert sich der Sänger mit seiner Stiftung für den Kampf gegen Aids. Und er ist bis heute clean, kein Kokain, kein Alkohol.

Dies war nur einer von vielen Abschieden, die Elton John nicht nur von Freunden, sondern auch von sich selbst nahm. Geboren als Reginald Kenneth Dwight nannte er sich nach seinen ehemaligen Musikerkollegen Elton Dean und John Baldry um. Sein Spiel mit seinem wahren Ich und der Kunstfigur Elton John wurde im Laufe der Jahre immer undurchsichtiger. Die Kostüme des Exzentrikers wurden immer wahnsinniger. Nicht selten ging er in seinen extrovertierten Kostümen auch einkaufen. Privatperson und Kunstfigur verschmolzen immer mehr.

Aber – so wird nicht zuletzt in seiner Autobiografie deutlich – es ging Elton John immer schlechter, je mehr er sich von seinem wahren Ich, diesem Reg Dwight, entfernte. Dort schreibt er: „Es war ein fataler Irrtum gewesen, zu denken, wenn ich meinen Namen änderte, würde ich dadurch automatisch ein anderer Mensch werden. Ich war nicht Elton, ich war Reg.“

Auf der anderen Seite: Wie soll man auch ein halbwegs normales Leben führen, wenn nur ein einziger Tag so aussieht, wie der jahrelange Präsident des FC Watford es nüchtern-komisch in seinem Tagebuch festgehalten hat: „Aufgestanden. Haus aufgeräumt. Fußballspiel im Fernsehen gesehen. ‚Candle in the Wind‘ geschrieben. Nach London gefahren. Rolls-Royce gekauft. Ringo Starr war zum Essen da.“

Nun folgt mit dem Abschied von der Bühne die nächste Verpuppung. Das Konzert in Kopenhagen endet mit „Goodbye Yellow Brick Road“. Am Schluss verlässt er auf der Riesenleinwand die Yellow Brick Road und geht in ein gleißendes Licht. Ob es den endgültigen Abschied von seiner Karriere bedeutet, weiß nur er. Es ist aber auf jeden Fall der nächste große Wandel im Leben des Reginald Kenneth Dwight.

