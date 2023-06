Gegen Trump

Von: Karl Doemens

Teilen

Gilt als schärfster parteiinterner Rivale von Donald Trump für die Wahl 2024: Ron DeSantis, hier beim „Roast and Ride“- Event am Samstag. © Scott Olson/afp

Der Wahlkampf in den USA nimmt Fahrt auf: In Iowa buhlen eine Bewerberin und sieben Bewerber der Republikaner um jede Stimme - ohne den Ex-Präsidenten

Der Mann in blaukariertem Freizeithemd und Jeans wirkt genervt. „Wohin gehen wir?“, fragt er, während er umzingelt von sechs schrankbreiten Bodyguards und einem drängenden Fotografenpulk auf dem Parkplatz des Messegeländes minutenlang ohne erkennbares Ziel hin- und hergeschoben wird. „Eis-Stand!“, ruft endlich eine Stimme aus der Menge.

Doch bevor Ron DeSantis die „Fabulicious Ice Cream“ von „Over the Top“ probieren kann, stellt sich ihm ein Mann im roten Polohemd vor. „Ich komme von der Freedom Foundation“, sagt er. „Was ist das?“, erwidert der Gouverneur von Florida verdutzt. Offenbar hat er den Namen der lokalen Veteranen-Organisation, für die hier heute gesammelt wird, noch nie gehört. „Nice!“, antwortet er schließlich grinsend, nachdem ihm der Mann die ehrenamtliche Arbeit zur Unterstützung notleidender ehemaliger Militärangehöriger erläutert hat.

Dann scheint er das Gefühl zu haben, noch irgendetwas sagen zu müssen. Also fragt er den Ex-Soldaten, wo er stationiert gewesen sei. „San Diego.“

„Oh, San Diego. Das ist wettermäßig der beste Platz für eine Stationierung. Obwohl: Inzwischen ziehen viele Leute von da nach Florida wegen der Politik.“

Die freundliche, lockere Plauderei mit normalen Menschen ist erkennbar nicht die Stärke des Yale-Absolventen DeSantis, der sich mit seinem Kreuzzug gegen den Aufklärungsunterricht in Schulen, gegen kritische Bücher und den angeblich von radikalen Linken gekaperten Disney-Konzern gerade einen zweifelhaften Namen als US-Amerikas härtester rechter Kulturkämpfer macht. Es wird auch nicht besser, als er endlich ein Schokoladeneis für seinen Sohn Mason ergattert. „Ist das hier Ihr einziger Standort?“, fragt er den Händler. Seine Gedanken scheinen eher bei dem Plastiklöffel des Fünfjährigen auf seinem Arm zu sein, der bedrohlich über seinem Hemd kreist. „Also dieses Eis ist großartig. Das kann ich Ihnen sagen!“, schiebt er schließlich ausdruckslos hinterher.

Authentisch wirkt das alles nicht. Da hat es der ehemalige Vizepräsident Mike Pence deutlich einfacher. Schon eine Stunde zuvor ist er mit seiner Frau Karen ein paar Meilen nördlich beim Big Barn Harley-Davidson aufgeschlagen, wo 250 Motorradfahrer:innen ihre blitzenden Maschinen für eine Parade durchs Umland von Des Moines in Reih und Glied aufgereiht hatten. Pence hat schnell sein blaues Sakko mit den Goldknöpfen abgelegt und es gegen eine schwarze Lederweste mit einer US-Fahne und vielen Abzeichen eingetauscht. Dann hat sich der 63-Jährige locker auf eine kobaldblaue Harley geschwungen und ist vor den anderen Bikern an den Fernsehkameras vorbei hinaus ins endlos flache Land geknattert.

Willkommen in Iowa, dem Bundesstaat im Mittleren Westen, wo die Maisfelder bis zum Horizont reichen und siebenmal so viel Schweine wie Menschen leben. „Iowa – oh, da ist es!“, heißt es selbstironisch auf Kaffeebechern mit einer Amerika-Karte, die ein Souvenir-Shop in der Landeshauptstadt Des Moines verkauft. Doch alle paar Jahre zu den Vorwahlen mutiert die öde Prärie zum heißesten politischen Pflaster der USA. Im nächsten Januar wird in Iowa als erstem Bundesstaat über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten oder die -kandidatin abgestimmt. Um rechtzeitig Punkte zu machen, fliegen schon jetzt die Aspirant:innen zum Schaulaufen ein.

Sieben Bewerber und eine Bewerberin sind an diesem Samstag nach Des Moines gekommen – und damit fast alle republikanischen Anwärter:innen für das Weiße Haus. Nur einer ist ferngeblieben: Favorit Donald Trump will sich nicht mit der Konkurrenz gemeinsam auf der Bühne zeigen. Der Attraktivität der skurrilen Veranstaltung mit dem Titel „Roast & Ride“ tut das keinen Abbruch: Erst gibt es eine Motorrad-Parade. Dann Schweinebraten mit scharfer Barbecue-Sauce auf Burger-Brötchen. Und schließlich den „Cattle Call“ (wörtlich: Vieh-Aufruf), wohinter das „Probesingen“ der Bewerber:innen im Zehn-Minuten-Takt in einer Messehalle auf einer Bühne mit Heuballen und Traktoren steckt. Zwischendurch fahren draußen die Kampagnenbusse vor. Dort gibt es T-Shirts, Aufkleber und reichlich Gelegenheit für Selfies mit dem Lieblingspolitiker.

Das Ganze ist eine Mischung aus Volksfest, Picknick und politischem Speed-Dating. Amerikanischer kann Wahlkampf kaum sein.

Vor gar nicht so langer Zeit war Iowa ein echter Swing-State, der mal an die Demokraten und mal an die Republikaner ging. Doch die Gewichte haben sich verschoben. Bei der letzten Wahl holte Trump 53 Prozent der Stimmen. „Für die Demokraten ist Iowa nur ein Staat, über den man drüberfliegt“, stichelt die republikanische Senatorin Joni Ernst gleich zu Beginn der Veranstaltung: „Die Demokraten haben euch den Mittelfinger gezeigt.“

Kür für die Wahl Die Bürgerinnen und Bürger der USA wählen am 5. November 2024 einen Präsidenten oder eine Präsidentin. Das ist zwar noch weit weg, der Vorwahlkampf läuft aber schon längst. Klar ist die Personallage nur auf demokratischer Seite: Für die Partei tritt der amtierende, 80 Jahre alte US-Präsident Joe Biden an, der sich dazu im April erklärt hat. Biden ist seit 2021 im Amt, nachdem er seinen Vorgänger Donald Trump bei der Wahl 2020 besiegt hatte. Trump war von 2017 bis 2021 der 45. US-Präsident. Die Republikaner haben die Qual der Wahl: Als aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten gelten Trump, der seinen Antritt im November angekündigt hatte, und die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Am gefährlichsten könnte Trump in der parteiinternen Konkurrenz allerdings Floridas Gouverneur Ron DeSantis werden. Weitere Bewerber unter anderen: Ex-Vizepräsident Mike Pence, Senator Tim Scott, der frühere Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, und der Unternehmer Vivek Ramaswamy. Für den 23. August planen die Republikaner eine erste Debatte. Dazu solle nur zugelassen werden, wer in einer anerkannten Umfrage mindestens ein Prozent Zustimmung erhalte und wenigstens 40 000 Spenderinnen und Spender hinter sich wisse. mben

Das sieht Craig Wicks ähnlich. Seit acht Jahren ist der Motorradfan jedes Jahr bei dem republikanischen Biker- und Burger-Spektakel dabei. Wegen der Harleys. Aber auch wegen der Reden. „Im Grunde gibt es in unserer Partei gar nicht so große Unterschiede“, behauptet der „Road Captain“ mit der schwarzen Lederjacke. Die Differenzen würden von linken Medien erfunden und böswillig aufgebauscht, um die Republikaner zu entzweien. Beim innerparteilichen Caucus wird er wohl für Trump stimmen: „Dessen Persönlichkeit gefällt mir zwar nicht so gut, aber der kommt am besten mit den Attacken der Presse klar: Sie sind ihm einfach egal.“

Tatsächlich führt Trump derzeit mit weitem Abstand das republikanische Präsidentschaftsbewerberfeld an. In Umfragen liegt er 30 Punkte vor DeSantis. Der Vorsprung vor Pence und der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley ist noch größer. Doch gewählt wird erst in anderthalb Jahren. Bis dahin kann noch viel passieren. Deshalb rangeln die Verfolger um die beste Ausgangsposition.

Tim Scott ist an diesem Samstag als Erster dran. Der afro-amerikanische Senator aus South Carolina dümpelt in den Umfragen zwar bei einem einzigen Prozentpunkt. Doch sein Auftritt wirkt professionell und locker. Knapp 1000 Zuhörende drängen sich an großen Tischen in der Messehalle, auf denen rosa Plastikschweinchen und Reste des Barbecues stehen. Mit dem Mikrofon in der Hand mischt sich Scott ins Publikum. „Mein Leben ist der Beweis, dass Amerika nicht rassistisch ist“, sagt er. Das hört man in Iowa, wo nur wenige Schwarze leben, gerne.

Thematisch scheinen sich die folgenden Reden zu ähneln. Es geht um Einwanderer und Einwanderinnen, die angeblich Kriminalität und Drogen ins Land bringen. Um den „Deep State“ der Bürokratie. Um die verhassten Gender- und Umweltthemen. Und um Präsident Biden, der mal als debil, mal als korrupt karikiert wird. Russlands Krieg gegen die Ukraine und der Schulden-Deal des Kongresses kommen nur am Rande vor, die Klimakrise und die alltägliche Waffengewalt auf US-amerikanischen Straßen gar nicht.

Doch Präsentation und Intonation der Bewerber unterscheiden sich deutlich. Ungewöhnlich lange redet Ex-Botschafterin Nikki Haley über Außenpolitik, wohl nicht zuletzt, um ihre eigene Expertise herauszustreichen. Sich selbst preist die 51-Jährige als „Anführerin einer neuen Generation“ an.

Der Pharma-Unternehmer Vivek Ramaswamy bezeichnet in einem schneidenden Vortrag die „Ersatzreligionen“ der Gender- und Klimapolitik als Krebs, der das Land befallen habe, und fordert abschließend ernsthaft, jeden taiwanesischen Haushalt mit einer Waffe zur Selbstverteidigung gegen China auszurüsten. Der Milliardär Perry Johnson hampelt wie ein bekiffter Boxer über die Bühne. Und Ex-Vizepräsident Pence deutet an, dass er am Mittwoch offiziell ins Präsidentschaftsrennen einsteigen werde, wobei er sich auf einen Höheren beruft: „Gott ist noch nicht fertig mit Amerika!“

Das größte Interesse aber zieht DeSantis auf sich, der seinen rechten Kulturkampf in Florida anpreist und zum „Krieg“ gegen den „woken“ Zeitgeist aufruft. Kurioserweise braucht er für seine Standardrede immer noch ein Manuskript. Kein persönliches Wort, nichts Joviales, nichts Empathisches findet sich in diesem Vortrag. Dafür umso mehr kalte Wut. Trotzdem bekommt der 44-Jährige kräftigen Beifall.

Auch Michelle Visokey würde den Gouverneur eindeutig Mike Pence vorziehen: „Der ist ein Verräter und außerdem viel zu religiös“, sagt die ehemalige Lehrerin, die mit ihrem Mann David aus dem 90 Meilen entfernten Ort Waterloo angereist ist. Auf dem Teller vor ihr wird der Schweine-Burger kalt. Trotzdem möchte sie gerne über Nikki Haley reden. Die nämlich sähe sie am liebsten im Weißen Haus. Schon als Gouverneurin und Botschafterin habe Haley tolle Arbeit geleistet. Und vor allem: „Sie ist nicht so verrückt. Sie beleidigt keine Leute.“

Das ist ein klarer Seitenhieb. Aber nicht gegen DeSantis, sondern gegen den Dauerpöbler Trump. Von der Bühne hat man kurioserweise den ganzen Nachmittag kein einziges Wort über den Favoriten gehört. Niemand von den Bewerber:innen hat sich getraut, den mächtigen Paten der Partei anzugreifen. So konnte man für ein paar Stunden fast vergessen, dass die Redenden erst Trump schlagen müssen, bevor sie gegen ihren Lieblingsfeind Biden antreten können.

Unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung aber holt die Realität die Besucher:innen draußen auf dem Parkplatz schlagartig wieder ein. Da klebt unter den Scheibenwischern ihrer Autos nämlich ein blaues Flugblatt. Es zeigt ein allseits bekanntes Gesicht mit goldener Haartolle und grinsendem Lächeln. „Iowa Is Trump Country!“, steht daneben apodiktisch.

Mit Strohballen und Ron DeSantis am Rednerpult: Beim „Roast and Ride“ in Iowa geht es betont zünftig zu. karl doemens (4) © Karl Doemens

Ex-Vizepräsident Mike Pence mit Frau Karen - auf einer Harley. © Karl Doemens

Suchen eine Alternative zu Trump: Michelle und David Visokey. © Karl Doemens

Mag Donald Trump und Motorräder: Craig Wicks. © Karl Doemens