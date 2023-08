Finanzkriminalität: Halbherzige Pläne

Neue Behörde

Was dem Kampf gegen Finanzkriminalität fehlt. Die Kolumne „Gastwirtschaft“.

Anfang 2024 soll die neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) ihre Arbeit aufnehmen. Damit zeigt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) anders als seine Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) und Olaf Scholz (SPD) Engagement. Dass Deutschland seinen Ruf loswird, ein Geldwäscheparadies zu sein und es Finanzkriminellen zu leicht macht, ist aber eher nicht zu erwarten.

Laut Schätzungen werden jährlich rund 100 Milliarden Euro in Deutschland gewaschen. Allein die CumEx- und CumCum-Geschäfte haben den Staat fast 30 Milliarden Euro gekostet. Mit dem Betrugsfall Wirecard hat sich Deutschland international blamiert, Milliarden an Anlegergeld wurden vernichtet.

Es ist deshalb gut, dass große Geldwäschefälle zukünftig zentral auf Bundesebene ermittelt werden sollen. Erfreulich ist auch, dass ein Ermittlungszentrum sich Vermögensgegenstände anschaut, deren wahre Eigentümer unklar sind oder die mit unklaren Mitteln erworben wurden. Neu daran ist, dass dies außerhalb des Strafrechts geschieht. Das soll den Prozess, mit illegalen Mitteln erworbene Vermögensgegenstände abzuschöpfen, vereinfachen.

Allerdings bleibt Lindner weit hinter den Möglichkeiten zurück. So muss zum Beispiel während des Verfahrens zur Vermögensabschöpfung zweimal ein Verwaltungsgericht grünes Licht geben. Zusätzlich wird die BBF sich eben nur mit Geldwäsche und Sanktionen befassen. Finanzkriminalität ist aber viel mehr. Die Steuerkriminalität fällt komplett unter den Tisch. Auch die dezentrale Aufsichtsstruktur bei der Geldwäsche wird nicht überwunden, sondern der Mangel auf Landesebene nur „koordiniert“. Der dringend benötigte Neustart der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) fehlt komplett.

Blickt man auf die genannten Fälle zurück und fragt, ob das staatliche Versagen heute noch möglich wäre, so muss man sagen: in vielen Fällen leider ja. Auch künftig werden global tätige Unternehmen von unterausgestatteten regionalen Behörden geldwäscherechtlich beaufsichtigt, Verdächtiges wird an eine überforderte FIU berichtet, wo die Meldung liegenbleiben würden. CumEx-verwandte Geschäfte wird auch die BBF nicht aufdecken. Aber müsste das nicht der Mindestmaßstab sein, aus alten Fehlern zu lernen und sicherzustellen, dass sie sich nicht wiederholen können?

Der Autor ist Vorstand der überparteilichen Bürgerbewegung Finanzwende e.V.