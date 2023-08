Feuerball über Melbourne

Ursache waren wohl Trümmer einer russischen Trägerrakete.

In der Nacht zu Dienstag erhellt kurz nach Mitternacht ein grelles Licht den Himmel über Australiens Millionenmetropole Melbourne. Der Feuerball glüht fast eine Minute lang und zerfällt schließlich mit einem lauten Knall in hell leuchtende Stücke. Dutzende Menschen beobachten das Spektakel am Himmel, einige filmen es sogar und verbreiten es über soziale Medien. „Sternschnuppe über Melbourne, oder ist es ein Komet?“, schreibt ein Augenzeuge auf „X“, vormals Twitter. Andere rätseln, ob ein Meteor oder einfach nur Weltraumschrott für den hellen Strahl verantwortlich sei.

Bereits am Dienstagvormittag löst die australische Weltraumbehörde das Rätsel. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass die „beobachteten Lichtblitze wahrscheinlich die Überreste einer russischen Sojus-2-Rakete waren, die wieder in die Erdatmosphäre eindrang“, heißt es vonseiten der Australian Space Agency. Die Sojus-2-Rakete sei am Abend vom Kosmodrom Plessezk aus gestartet. Die russischen Behörden hätten bekannt gegeben, dass mit der Rakete ein Navigationssatellit in die Umlaufbahn gebracht worden sei. Geplant war, dass die Überreste der Rakete nach dem Eintritt in die Atmosphäre in den Ozean vor der Südostküste Tasmaniens fallen sollten. Wo genau die Überreste landeten, ist nicht bekannt, doch über dem Nachthimmel Melbournes sorgten sie für ein außergewöhnliches Spektakel.