Feiern und gefeiert werden

Von: Susanne Ebner

Er hat schon um Prinzessin Diana getrauert und vor Kliniken royale Neugeborene bejubelt: John Loughrey. JUSTIN TALLIS/AFP © AFP

John Loughrey ist als „Superfan“ der Royals im ganzen Königreiche bekannt – und bei der Krönung natürlich vorne mit dabei.

John Loughrey sieht müde aus. Doch als er für ein Foto eine Fahne vor sich ausbreitet, lächelt er. Darauf ist das Antlitz von König Charles III. zu sehen, drumherum die Flaggen von England, Wales, Schottland und Nordirland. Die Krönung von Charles III. rückt nicht nur die Royals ins Rampenlicht, auch ihre größten Fans erhalten in diesen Tagen mediale Aufmerksamkeit, darunter auch John Loughrey.

Der „Superfan im Ruhestand“ hat am 27. April sein Lager mit Freunden vorm Buckingham-Palast aufgeschlagen, neun Tage vor der Krönung von Charles und Camilla. Schon zuvor war der 68-Jährige aus dem Süden Londons bei fast allen wichtigen königlichen Events so nah dran wie möglich: Er trauerte vor dem Kensington-Palast um Prinzessin Diana, wartete nach royalen Geburten vor Krankenhäusern und reihte sich nach dem Tod von Königin Elizabeth II. in die Schlange ein, um der verstorbenen Monarchin seine letzte Ehre zu erweisen. So wurde er über die Jahre selbst zu einem bekannten Fan, vielleicht dem bekanntesten im ganzen Land. Aber: Ein Star wolle er nicht sein, eher ein Jedermann, sagt er. Er sei seit seiner Kindheit ein großer Anhänger der Royals, erzählt der „Superfan“, dessen Wollmütze mit zahlreichen Ansteckern geschmückt ist, auf denen der König alleine oder mit seiner Gattin abgebildet ist.

Wieso er vor dem Buckingham-Palast campiert? „Es ist wunderschön hier“, sagt er und schwärmt von den Schwänen, Spechten und Pelikanen im St. James Park. Der eigentliche Grund sei aber natürlich ein anderer: Er wolle mit eigenen Augen sehen, wenn der König und Camilla nach der Zeremonie in der Westminster Abbey in der goldenen Kutsche Richtung Buckingham-Palast fahren und sich auf dem Balkon zeigen. Das ist eine einmalige Chance, auf die er sein ganzes Leben gewartet habe. „Deshalb wollen wir diesen Platz für uns sichern.“

Das Event seines Lebens

Loughrey gewährt auch einen Blick auf seine Schlafstätte. Er und seine Freunde nächtigen auf Feldbetten unter einer blauen Plane. Neben Decken und Klappstühlen haben sie auch ausreichend Proviant dabei. Der Royal-Fan hält viel von Charles III. „Er wird ein guter König sein. Weil er sich um die Umwelt, den Planeten und um die Menschen sorgt“, sagt er. Er habe schließlich von der Besten gelernt, seiner Mutter, Queen Elizabeth II. „Er weiß, was er tut.“ Und: Wie die Mehrheit seiner Landsleute hält auch Loughrey es für eine gute Idee, dass der 74-Jährige das Königshaus verschlanken will. „Die Monarchie muss modernisiert werden. Und das tut er.“