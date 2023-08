Fatale Informationslücke

Von: Dominik Straub

Teilen

Nahe Turin erfasst ein Zug fünf Gleisarbeiter.

Kurz nach Mitternacht war Paolo Bodoni einer der ersten an der Unglücksstelle unweit des Bahnhofs von Brandizzo. Der Anblick, der sich dem Bürgermeister des Städtchens östlich von Turin bot, muss grauenhaft gewesen sein: „Menschliche Körperteile waren im Umkreis von 300 Metern verstreut. Eine schreckliche Tragödie“, sagte Bodoni, der auch Arzt ist, der Nachrichtenagentur Ansa. Ein 17-Jähriger, der in einer Bar in der Nähe mit Freunden noch etwas getrunken hatte, war ebenfalls zur Unfallstelle gerannt; er erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt waren laut Behördenangaben am Abend des Unfalls auf dem Streckenabschnitt der Linie Mailand-Turin sieben Arbeiter an den Gleisen beschäftigt. Kurz nach Mitternacht raste eine Rangierlok mit elf leeren Passagierwagen mit rund 100 Kilometern pro Stunde von Osten kommend auf die Gruppe zu. Fünf Arbeiter wurden vom Zug erfasst, zwei andere konnten sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt, mussten aber ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte – es handelt sich um das schwerste Zugunglück der letzten zehn Jahre in Italien –, ist Gegenstand der Ermittlungen. Vermutet wird eine Kommunikationspanne: Der Lokomotivführer wusste offenbar nichts von den Arbeitern auf der Strecke, und die Arbeiter rechneten wohl nicht damit, dass ein Zug kommen wird. Die Staatsanwältin von Ivrea, Giulia Nicodemo, hat ein Verfahren wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung eingeleitet. Neben den Ursachen für die mutmaßlich nicht erfolgte Kommunikation und Koordination interessiere sie sich auch dafür, warum ein Rangierzug mitten in der Nacht mit Tempo 100 auf einen Bahnhof zurast.

Gestern Vormittag berichteten italienische Medien von einem erschütternden Detail: Bei einem der getöteten Arbeiter hatte sich vor dem Unfall bei den Schweißarbeiten an einer Schiene ein glühendes Kreuz im Stahl gebildet. Der gläubige 34-Jährige hat es mit seinem Handy aufgenommen, das Video auf die Plattform TikTok gestellt und mit folgendem Kommentar versehen: „Es ist das erste Mal, dass mir während des Schweißens an den Schienen ein Kruzifix erscheint. Der liebe Gott will mir damit sicher etwas sagen (…)“. Wenige Stunden später war der Arbeiter tot.

Der Unfall hat in Italien große Betroffenheit ausgelöst. Beileidsbekundungen kamen auch vom Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo. Er zeigte sich erschüttert über den Tod der fünf Arbeiter und erklärte, dass die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle im Land viel zu hoch sei. In Italien sterben jedes Jahr 1000 bis 1200 Menschen bei der Arbeit.