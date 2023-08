„Eine grausame Serie von Kindermorden“

Von: Susanne Ebner

Teilen

Im Juni war Lucy Letby noch persönlich im Gerichtssaal erschienen, der Urteilsverkündung am Montag blieb sie fern. imago images © Imago Images

Ein Gericht in Manchester verurteilt eine frühere Krankenschwester zu lebenslanger Haft.

Als Richter Justice Goss das Urteil aus einem vor ihm liegenden Ordner verliest, findet er klare Worte: „Dies war eine grausame, kalkulierte und zynische Serie von Kindermorden.“ Er verurteilte die 33-jährige ehemalige Kinderkrankenschwester Lucy Letby am gestrigen Montag in Manchester zur Höchststrafe – lebenslange Haft ohne die Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung. „Sie haben auf eine Weise gehandelt, die den normalen menschlichen Instinkten, Babys zu pflegen und zu betreuen, völlig zuwiderlief“, sagte Goss.

Schon am Freitag befand die Jury im „Manchester Crown Court“ Letby für schuldig, in den Jahren 2015 und 2016 auf einer Neugeborenenstation des „Countess of Chester Hospital“ im Nordwesten Englands sieben Kinder getötet zu haben. Sechs weitere Babys soll sie versucht haben zu ermorden. Bei dem durch Letby verübten Verbrechen handelt es sich laut britischen Medien um „die schlimmste Kindermordserie in der jüngeren Geschichte des Vereinigten Königreichs“.

Vor der Verlesung des Urteils richteten sich betroffene Eltern am Montag mit einem Statement an Letby. Eine Mutter beschrieb die „überwältigenden Emotionen“, die sie verspürte, als sie ihren Sohn zum ersten Mal in den Armen hielt. Was dann passierte, werde sie jedoch bis zu ihrem Tod begleiten. „Wenn ich in dieser Nacht nicht zu Bett gegangen wäre, wäre er vielleicht noch hier.“

Ein „letzter Akt der Bosheit“

Letby selbst war nicht im Gerichtssaal anwesend, als die Familien sich mit ihren Statements an sie wandten und auch nicht als das Strafmaß verkündet wurde. Dies sorgte für Wut bei den Betroffenen. Eine Mutter bezeichnete es als „letzten Akt der Bosheit“. Forderungen, Verurteilte zur Anwesenheit zwingen zu können, wurden laut. Die Regierung erwäge nun, das Recht zu ändern, hieß es.

Im Verlauf des Prozesses, der zehn Monate dauerte, betonte Letby, dass sie nie irgendeinem Kind absichtlich Schaden zugefügt habe. Richter Goss verwies am Montag jedoch auf ihre „Faszination“ für die Familien der getöteten Babys, welche sich anhand ihres Suchverlaufs auf Facebook nachvollziehen ließ, und erwähnte überdies eine handgeschriebene Notiz der 33-Jährigen, die Beamte in ihrer Wohnung gefunden hatten. Darauf stand: „Ich habe sie absichtlich getötet, weil ich nicht gut genug bin, um für sie zu sorgen.“ Weiter schrieb sie: „Ich bin böse, weil ich das getan habe.“ Im Alltag zeigte Letby ein anderes Gesicht. Auf Fotos, die bei der Arbeit aufgenommen wurden, lächelt sie. Sie sieht sorglos aus, freundlich. Besorgten Eltern versicherte sie, dass sie ihr vertrauen können.

Viele Menschen auf der Insel reagierten geschockt, wie kaltblütig Letby handelte. Sie spritzte den Babys Luft in die Blutbahn oder gab ihnen zu viel Milch zu essen. Manchmal lagen Stunden zwischen Tötungsversuchen, manchmal Wochen. Fünf Jungen, davon zwei Brüder aus einer Drillingsgeburt, und zwei Mädchen starben. Alle waren auf der Frühgeborenenstation betreut worden.

Die Familien der Opfer äußerten sich in einer gemeinsamen Erklärung zufrieden mit dem Urteil. Allerdings könne ihnen das Urteil nichts von ihrem „extremen Schmerz, der Wut und der Hilflosigkeit“ nehmen: „Wir werden vielleicht nie erfahren, warum all das passiert ist.“

Tatsächlich liegen die Motive für die Taten der 33-Jährigen nach wie vor im Dunkeln. Erst recht, weil Letby allem Anschein nach ein völlig normales Leben führte. Bei der Arbeit galt sie als vertrauenswürdig und engagiert, sie wurde deshalb in jener Abteilung eingesetzt. wo die Babys untergebracht sind, die besonders intensiv betreut werden müssen.

Ehemalige Kolleg:innen Letbys erhoben in den vergangenen Tagen jedoch schwere Vorwürfe gegen die damalige Krankenhausleitung. Warnungen seien nicht ernst genommen worden, hieß es. Die britische Regierung kündigte indes eine unabhängige Untersuchung des Falls an. Diese solle helfen, den Familien der Opfer die Antworten zu geben, „die sie brauchen“, sagte Gesundheitsminister Steve Barclay.