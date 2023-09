Ein Feuer, unbezwingbar

Waldbrände

Von Gerd Höhler schließen

Seit zwei Wochen brennen in Griechenlands Norden die Wälder – jetzt kann nur noch ein Wetterumschwung helfen.

Am 19. August schlug in einem Wald bei Melia in der Nähe der nordgriechischen Hafenstadt Alexandroupoli der Blitz ein. So begann die größte Waldbrandkatastrophe in Europa seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen im Jahr 2000. Heftige Winde fachten den anfangs kleinen Brandherd rasch an. In den Wäldern, die nach der zweiwöchigen Hitzewelle vom Juli extrem ausgetrocknet sind, breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. In den folgenden Tagen vereinten sie sich mit weiteren Brandherden zu einem wahren Inferno.

Am Freitag kämpften 582 Feuerwehrleute mit 129 Löschfahrzeugen an Dutzenden Fronten gegen die Flammen. Unterstützt werden die griechischen Teams von Feuerwehrleuten aus Frankreich, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, der Slowakei, Serbien und Albanien. Sechs Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber warfen Löschwasser ab. Aber die Feuerwalzen fressen sich immer weiter durch die knochentrockenen Kiefernwälder. Am Freitagmorgen wurden die Menschen in der Ortschaft Soufli mit einer Alarm-SMS aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Vorrangig gehe es darum, Menschenleben zu schützen, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag im Parlament.

Die linke Oppositionspartei Syriza wirft der konservativen Regierung vor sie habe „das Land unvorbereitet und schutzlos dieser Gefahr ausgeliefert“. Mitsotakis sagte im Parlament, dass es angesichts des Klimawandels immer schwieriger werde, solche riesigen Brände mit den vorhandenen Mitteln zu bekämpfen. „Die Klimakrise ist uns einen Schritt voraus“, so der Premier.

In den unwegsamen Tälern des Dadia-Nationalparks kommen die Feuerwehren kaum an den Brand heran. Die aus anderen Landesteilen und dem Ausland als Verstärkung angerückten Löschmannschaften sind überdies ortsunkundig. Die Tageszeitung „Kathimerini“ zitierte am Freitag einen Feuerwehroffizier, der anonym bleiben wollte, mit den Worten: „Es gibt Feuer, gegen die bist Du machtlos – wir können diesen Brand nicht löschen.“

Dass es gegen Mega-Feuer wie dieses kaum eine Handhabe gibt, zeigen auch die jüngsten Brandkatastrophen in Kanada, Kalifornien und Hawaii. Offen spricht es kein Offizieller aus, aber die letzte Hoffnung, die Brände zu stoppen, ist ein Wetterumschwung. Meteorologen erwarten, dass es am Montag in der Region Gewitter geben wird. Das könnte Regen bedeuten – aber auch neue Brandgefahr durch Blitze.

Die doppelte Fläche Kölns

Die ökologischen Schäden sind schon jetzt unermesslich. Ein Drittel der unter Schutz stehenden Waldbestände des Nationalparks wurden eingeäschert, so der World Wildlife Fund (WWF). Nach Satellitenbildern sind in den vergangenen zwei Wochen in Nordgriechenland 812 Quadratkilometer abgebrannt, eine Fläche von der doppelten Ausdehnung Kölns. In diesem Jahr haben Brände in Griechenland bereits 1610 Quadratkilometer Wald, Buschland und landwirtschaftliche Nutzflächen vernichtet – viermal so viel wie im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre.