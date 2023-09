Der große Riss

Von: Thorsten Fuchs

Ein Wolf in freier Wildbahn, aufgenommen 2018 in der Nähe von Sögel in Niedersachsen. imago images © Imagebroker/W. Rolfes/Imago

In Gräpel bei Stade hat ein Wolf 55 Schafe getötet – jetzt wollen sogar die Grünen Abschüsse erleichtern. Dabei zeigt die bisher schwerste dokumentierte Attacke auf eine Herde, wie kompliziert das Thema ist.

Nur der Stift liegt noch da. Der Stift, mit dem sie die toten Tiere gezählt haben. Große Nummern haben sie ihnen damit ins Fell gemalt, in Pink. Den Tieren, die schon tot waren, als sie kamen. Und den Tieren, die sie einschläfern mussten, weil diese Tiere zwar noch irgendwie lebten, aber nicht zu retten waren.

Jetzt, fünf Tage später, liegt der Stift auf einem umgelegten Stamm gleich hinter dem Gatter, leer, zurückgelassen. Keine Farbe mehr drin, so viele Nummern mussten sie malen. „Was hier geschehen ist“, sagt ein Mann, der als Helfer an jenem Morgen mit dazu kam, „war ein Massaker. Ein anderes Wort finde ich dafür nicht. Ein Massaker.“

Der Mann erzählt davon nur unter der Bedingung, dass man seinen Namen nicht nennt, kein Foto von ihm macht. Angst habe er, vor Tierschützern, die ihrerseits jeden angriffen, der den Angriff eines Wolfs schildert, Beispiele kenne er genug. Aber das Bild zu schildern, das sich ihm und den anderen am Morgen des 26. August auf dieser Weide am Rand des Dorfes Gräpel im Landkreis Stade bot, dazu sei er bereit.

Und so berichtet der Mann von Schafen, die mit aufgerissenen Bäuchen, die Gedärme aus dem Leib hängend, auf der Weide stehen. Schafe, denen Haut und Fell von Kopf und Körper hängen, „als hätte man sie skalpieren wollen“. Und die Luft, so schildert er es, erfüllt vom Röcheln und panischen Blöken der Tiere.

Dann wird sortiert: Hat eine Überlebenschance, hat keine. Triage auf freiem Feld. Zwei Männer halten die Tiere fest, während die Tierärzte ihnen ein erlösendes tödliches Mittel injizieren. Zwischendurch müssen sie einen dritten Tierarzt rufen, weil den ersten beiden das Betäubungsmittel ausgeht. Drei Stunden dauert es, erst dann ist alles vorbei. „Ich bin Jäger und Sohn eines Metzgers, ich bin wirklich einiges gewohnt“, sagt der Mann. „Aber diese Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf.“

Am Ende sind von den 112 Schafen, die auf der Weide standen, 55 tot, 30 weitere verletzt, zwei verschwunden. Laut dem Deutschen Jagdverband war dies der bislang bundesweit folgenschwerste dokumentierte Wolfsangriff auf eine geschützte, also eingezäunte Herde.

Und so ist nun die Frage: Markiert dieser Angriff womöglich eine Wende in der deutschen Wolfspolitik? Beschleunigen die 55 toten Schafe von Gräpel eine Entwicklung, an deren Ende Jäger in Deutschland wieder regulär auf Wölfe schießen dürfen?

Der Streit um den Wolf ist seit Jahren einer der erbittertsten und emotionalsten im deutschen Naturschutz. Es stehen sich gegenüber, maximal unversöhnlich: Jäger und Bauern auf der einen, Tierschützer auf der anderen Seite. „Wie hält’s du’s mit dem Wolf?“, das ist hierzulande die größte ökologische Glaubensfrage.

Die Radikalen auf beiden Seiten bleiben einander dabei nichts schuldig. Tierhalter, die öffentlich Risse durch Wölfe beklagen, berichten von Drohbriefen und eingeworfenen Fenstern. Auf der anderen Seite finden Tierschützer, wie jüngst im niedersächsischen Leiferde, als kleinen Gruß schon mal einen abgetrennten Wolfskopf vor der Tür. Während die einen den Wolf am liebsten wieder komplett aus dem Land schössen, sehen die anderen schon den Gedanken daran als höchsten Frevel.

Wobei zumindest die Rechtslage hierzulande bislang eindeutig ist – zugunsten des Wolfs: EU-Richtlinien und deutsches Recht sehen einen strikten Schutz vor. Einzelne Abschüsse sind hier nur erlaubt, wenn ein Wolf mehrmals Schutzzäune überwindet und Nutztiere reißt, nach aufwendiger Überführung des Täters qua Gentest. Aber genau daran will die Politik nun offenbar rütteln.

Auf der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche will der niedersächsische Vertreter Stephan Weil (SPD) den Wolf auf die Tagesordnung setzen. Auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), deren Haus bisher als größter Skeptiker gegenüber mehr Abschüssen galt, sagt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland jetzt: „Wir brauchen praxisnahe Lösungen, die Abschüsse von Wölfen nach Rissen schneller und unbürokratischer machen.“ Der Wolf bleibe eine streng geschützte Tierart. Ihr sei aber klar, dass die Rückkehr des Wolfes „gerade für die Weidetierhaltenden große Belastungen bedeuten kann“. Deshalb arbeite sie mit den Ländern an einem Verfahren, „um Abschüsse nach Rissen zu vereinfachen“.

Das klingt entschieden – und zugleich noch vage. Dem Vernehmen nach feilen Fachleute im Ministerium noch an der genauen Ausgestaltung jener Vorschläge, die Lemke noch für den September angekündigt hat.

Klar ist jedenfalls, dass der Wolf in vielen Teilen Deutschlands wieder stark präsent ist. Seit vor gut 20 Jahren die ersten Exemplare nachgewiesen wurden, haben sich die Bestände massiv erholt. Zuletzt wurden 161 Rudel und 43 Paare gezählt, die meisten in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen. „Inzwischen“, bestätigt der Biologe und Tierarzt Heiner Schumann vom Thünen-Institut in Eberswalde, „sehen wir in einigen Regionen Deutschlands mit die dichtesten Wolfspopulationen weltweit.“

Entsprechend fallen auch immer mehr Schafe, Rinder, Pferde dem Wolf zum Opfer. Voriges Jahr gab es einen neuen Höchststand, bei mehr als 1000 Wolfsattacken bundesweit wurden fast 4500 Tiere getötet oder verletzt.

Dabei ist der Mechanismus immer der gleiche: Funktionieren die Schutzmaßnahmen, halten sie den Wolf draußen – und erziehen ihn mit heftigen Stromstößen, sich den Weiden auch künftig nicht mehr zu nähern. Funktionieren sie nicht, lassen sie irgendwo eine Lücke, machen sie die Weide zur tödlichen Falle.

Die toten Schafe aus Stade illustrieren geradezu beispielhaft den Streit zwischen Wolfsgegnern und -freunden. Die Gegner sehen die Grausamkeit in Gräpel als Beleg, wie dringend der Wolf gejagt werden muss. Doch zugleich gibt es Hinweise, dass der Schutz der Schafe hier Lücken hatte. Ist der Mensch mitschuldig, dass die Schafe starben?

Fünf Tage nach der Attacke steht Helmut Dammann-Tamke auf der nun leeren Weide nahe dem Ort. Dammann-Tamke ist 61 Jahre alt, trägt Cordhose und grünes Stehkragensakko, er ist sozusagen Deutschlands oberster Jäger. 19 Jahre saß er für die CDU im niedersächsischen Landtag, seit Juni steht er an der Spitze des Deutschen Jagdverbands. Seit zwölf Jahren, sagt er, beschäftige er sich mit dem Wolf. Wobei er dessen Vorrücken nicht als Zeichen einer reicheren Natur sieht. „Sehen Sie sich doch um“, sagt Dammann-Tamke und zeigt auf Weiden und Felder ringsum. „Früher waren hier Buchenwälder. Jetzt ist das eine Kulturlandschaft. Und daran hat sich der Wolf perfekt angepasst.“

Woraus Dammann-Tamke ableitet, dass man den Wolf nicht nur bejagen darf, sondern muss. Vor allem entlang der Küsten, wo Schafe schwer zu schützen sind, aber für intakte Deiche sorgen. „Rudelfreie Zonen“ fordert er dort, einen Korridor von 30 Kilometer vor den Deichen.

Und so geht er den Zaun entlang, der die Schafe auf der Weide schützen soll, fünf Litzen, Strom führend, misst mit dem Zollstock nach: 1,20 Meter hoch, also 30 Zentimeter höher, als es die Richtlinien verlangen. Der Schäfer selbst möchte mit Medienvertretern nicht sprechen, auch er aus Sorge vor Wolfsfreunden, wie er ausrichten lässt, und weil er zu erschüttert sei von dem, was geschehen ist. Also spricht Dammann-Tamke für ihn. „Der Schafhalter“, erklärt er, „hat sogar mehr für den Schutz der Schafe getan, als er müsste.“

Das ist offenbar nur die halbe Wahrheit. Das Land hatte den Bau des Zaunes mit 28 000 Euro gefördert. Tatsächlich hat der Zaun rund um die Weide in Gräpel Schwachstellen – zu diesem Ergebnis kommt auch der Gutachter, der die Anlage nach der Attacke überprüft. Das Land führt den Vorfall in Gräpel unter der Nummer 2435, bei „Mindestschutz gemäß der Richtlinie Wolf“ heißt es jetzt: „Beeinträchtigt“. Als Schwachstellen sieht das Land nach Angaben des Umweltministeriums Baumstümpfe, die auf einem Erdwall neben dem Zaun stehen und dem Wolf als Sprungbrett gedient haben könnten. Zudem hat das Tor zur Weide eine Lücke, ein stromführender Draht verläuft hinter statt vor dem Tor – und hängt offenbar zu hoch. Mitglieder des „Freundeskreises frei lebender Wölfe“, eines als dogmatisch, aber auch fachkundig geltenden Vereins, messen in den folgenden Tagen nach – und kommen auf 33 statt der „maximal 20 Zentimeter“, die die Regeln vorsehen. Ein typischer Fehler, beklagt dessen Vorstandsmitglied Peter Mitschke. Immer wieder würden Zäune zwar sorgfältig errichtet, die Tore aber vergessen. „Wir müssen diese Fehler abstellen“, sagt er – und fordert: „Schützen statt schießen!“

Dabei ist unter Fachleuten kaum strittig, dass künftig beides nötig ist: schützen und schießen. Heiner Schumann vom Thünen-Institut Eberswalde plädiert jedenfalls dringend dafür, die extrem unterschiedlichen Vorschriften zum Schutz vor Wölfen zwischen den Ländern zu vereinheitlichen: „Der Wolf hält sich ganz sicher nicht an Landesgrenzen.“

Zum anderen sei es nötig, nach massiven Rissen „auch mal ein ganzes Rudel rauszunehmen“, also zu schießen. Sonst drohe auch die Akzeptanz für den Wolfsschutz verloren zu gehen: „Man kann den Wolf auch zu Tode schützen.“

Dass der Abschuss einzelner Wölfe nach einem DNA-Nachweis kaum praktikabel ist: Auch das beweisen die Erfahrungen aus Niedersachsen. Dort wurden in den vergangenen Jahren mehr als ein halbes Dutzend Wölfe geschossen, nach wiederholten Rissen und kriminalistischer Arbeit. Das Problem: Erkennbar ist ein Wolf dadurch noch lange nicht – geschossen wurde jedes Mal der falsche.

In Gräpel ist diese Akzeptanz längst weg. Bislang dachten die Menschen dort, dass es in ihrer Nähe keine Wölfe gebe – und erlebten nun diese Attacke, die viele von ihnen verstört zurückließ.

Jürgen Martens wohnt in einem der Häuser, die der Weide am nächsten liegen, etwa 800 Meter Luftlinie trennen ihn von dort. Er ist 57, mit ihm Haus wohnen seine Enkelinnen, fünf und acht Jahre alt. „Aber die lassen wir jetzt nicht mehr alleine in die Feldmark.“ Er kenne den Schäfer gut, wisse, „wie fertig der jetzt ist“. Und auch wenn alle Fachleute betonen, dass Übergriffe von Wölfen auf Menschen äußerst selten sind, so sei das Gefühl in Gräpel nun ein anderes. „Die Leute hier“, sagt Martens, „haben jetzt einfach Angst.“