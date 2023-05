Das alte und das neue Europa

Von: Kristina Dunz

Wolodymyr Selenskyj und Olaf Scholz bei der Darbietung ihrer Nationalhymnen vorm Kanzleramt. © afp

Wolodymyr Selenskyj und sein Volk werden mit dem Karlspreis geehrt. Deutschland will der Ukraine weiter zur Seite stehen.

Es ist Tag 444. Es ist diese Zahl, die für unermessliches Leid und Grausamkeit steht. Für den Kampf der Ukraine gegen Russland. Auch am Wochenende überzieht Moskau das Land wieder mit Angriffen. „Seit 444 Tagen läuft der erbarmungslose russische Angriffskrieg gegen dein Land“, sagt der Bundeskanzler am Sonntag, als er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Kanzleramt empfängt. Der oft eher kühl wirkende Olaf Scholz wird emotional: „Im Angesicht des Schreckens, des himmelschreienden Unrechts, rücken wir noch enger zusammen.“ Und wieder sein Mantra: „Wir unterstützen euch so lange, wie es nötig sein wird.“ Humanitär, politisch, finanziell „und natürlich auch mit Waffen“. Selenskyjs Gesicht wirkt zunächst starr.

Mit dem Treffen soll dieser Eindruck der Vergangenheit angehören: Dass es um das deutsch-ukrainische Verhältnis nicht zum Besten steht, obwohl Deutschland Waffen im Milliardenumfang liefert und eine Million Geflüchtete aufgenommen hat. Die Bundesregierung sichert Selenksyj ein weiteres Waffenpaket im Volumen von 2,7 Milliarden Euro zu. Darin enthalten: 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und vier Flugabwehrsysteme Iris-T SLM. Manches davon hat die Bundeswehr selbst nicht in ihren Arsenalen.

Die Flugbereitschaft der deutschen Luftwaffe hat den ukrainischen Präsidenten von Rom nach Berlin gebracht und twittert in der Nacht: „Herzlich willkommen in Deutschland! Es ist uns eine große Ehre, den Präsidenten im deutschen Luftraum zu begrüßen!“ Zwei „Eurofighter“ eskortierten den umgerüsteten Zivilflieger nach Berlin.

„Eurofighter“ möchte die Ukraine auch gerne haben. Das ist einer der sensiblen Punkte in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz. Kiew bittet um F16-Kampfjets der USA. Die gelten als wendig und recht leicht bedienbar. Aber auch deutsche „Eurofighter“ und die nun recht in die Jahre gekommenen „Tornados“ würden Kiew nach eigener Auffassung schon helfen. Scholz weicht dem Thema aus. Aber Selenskyj sagt auf die Frage nach Kampfflugzeugen: „Ich denke, dass es darum im zweiten Teil unseres Gesprächs gehen wird.“ Kiew arbeite daran, „eine Kampfjetkoalition zu schaffen“. Selenskyj betont: „Mein Besuch in den europäischen Hauptstädten dient unter anderem diesem Ziel.“

Er lobt „Olaf“ für dessen „Führungskraft“: „Je mehr Deutschland hier führend ist, desto besser ist das für den Frieden in der Welt und desto mehr Stabilität wird es in den internationalen Beziehungen geben.“ Das neue Waffenpaket zeige den Willen des deutschen Volkes, die Freiheit zu verteidigen. Deutschland leiste nach den USA die zweitgrößte Hilfe für die Ukraine. „Ich denke, dass wir daran arbeiten werden, Deutschland auf den ersten Platz in der Unterstützung zu bringen.“

Auf die Frage, ob das jüngste Waffenpaket aus Deutschland für die geplante Großoffensive gegen Russland ausreichen wird, sagt Selenskyj jetzt mit dem Anflug eines Lächelns: „Noch einige Besuche, und dann ist es ausreichend.“ Und so ernst die Lage auch ist, antwortet Scholz: „Viel Erfolg!“ Er will offensichtlich nicht gleich die nächste Schleife drehen.

Zur heiklen Frage an Selenskyj, ob er mit westlichen Kampfjets russisches Territorium angreifen würde, antwortet er zunächst verklausuliert: „Dorthin, wohin ich komme, komme ich offiziell. Ich dringe nirgends ein.“ Auf Nachfrage versichert er: „Wir greifen kein russisches Gebiet an. Wir befreien unsere legitimen Gebiete. Für etwas anderes haben wir weder Zeit noch Kraft. Wir haben auch keine Waffen übrig, mit denen wir das tun könnten.“ Das heißt aber: Auch die 2014 von Russland annektierte Krim will er wieder befreien.

Am Morgen hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den ukrainischen Präsidenten in Schloss Bellevue empfangen. Es wird als weitere Geste der Normalisierung der bilateralen Beziehungen gewertet. Denn Steinmeier war im vorigen Jahr von der ukrainischen Seite ausgeladen worden, als er zusammen mit anderen Staatschefs Kiew aus Solidarität besuchen wollte. Erst später kam es zu einer Visite.

Selenskyj schreibt dort ins Gästebuch. „Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre persönliche Unterstützung der Ukraine und Gastfreundschaft.“ Und auf Deutsch: „Danke Deutschland!“ Im Kanzleramt wird er noch persönlicher: „Ich möchte mich bei allen deutschen Familien, bei jedem deutschen Steuerzahler, bei jeder Stadt und bei jedem Bundesland bedanken für die Unterstützung unserer Menschen, die in Deutschland Schutz gefunden haben.“ Und: „Danke. Für jede Mutter, für jedes Kind, das Sie gerettet haben.“

Zusammen fliegen Scholz und Selenskyj anschließend nach Aachen. Ihm und der Ukraine wird der Karlspreis verliehen. Scholz sagt: „Wer, wenn nicht die Ukraine, hätte diese Auszeichnung dieses Jahr verdient?“

Empfang im tiefsten Frieden: Frank-Walter Steinmeier und Wolodymyr Selenskyj (beide Mitte) auf Schloss Bellevue am Sonntag. Christophe Gateau/AFP © Christophe Gateau/afp