„Augenschmaus“ im Schottenrock

Von: Susanne Ebner

Und vor allem ist die Frage, wer hier wem die Schau stiehlt: „Johnny“ und König Charles III. AFP © afp

Wer ist dieser Mann an der Seite des Königs?

Ob bei König Charles’ Rede im Bundestag oder bei dessen Besuch eines Ökodorfes in Brandenburg: Der einstige Sicherheitsmann und Begleiter des Monarchen, Lieutenant Colonel Jonathan Thompson, war während des Staatsbesuchs in Deutschland immer an des Königs Seite. Obwohl der 39-Jährige in seiner Rolle eigentlich ein Mann im Hintergrund ist, zog Thompson – auch liebevoll „Johnny“ genannt – viel Aufmerksamkeit auf sich. Ein royaler Fan bezeichnete ihn gar als „Eye Candy“, als Augenschmaus.

Ein Spitzname, der seitdem in britischen Boulevardmedien zirkuliert, wenn von dem Mann im Schottenrock die Rede ist. Fiel er einigen bereits während der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. im Juni vergangenen Jahres auf, rückte er im Verlauf der ersten Audienz von Ex-Premierministerin Liz Truss bei der Queen im September 2022 auf Schloss Balmoral in den Fokus der breiteren Öffentlichkeit.

Der Palast gibt nichts preis

Großgewachsen und attraktiv, wie er ist, könnte er auch ein Filmstar sein, sind sich viele im Königreich einig. Ob auf Twitter, Youtube oder Tiktok: Thompsons Fangemeinde wächst stetig. Erst kürzlich bezeichnete eine Britin ihn als „den heißesten Mann im Kilt“. Doch was ist seine Aufgabe?

Der Oberstleutnant des 5. Bataillons des königlichen Regiments von Schottland kümmert sich als sogenannter „Equerry“ um Details im täglichen Programm des Königs und darüber hinaus um zeremonielle Ereignisse wie die Parade „Trooping the Colour“. Nach dem Tod der Queen wurde er etwa dabei gefilmt, wie er seelenruhig ein Gefäß für Stifte entfernte, das auf dem Tisch störte. Kurz darauf unterschrieb Charles die Proklamation, die ihn offiziell zum König machte.

Thompson ist augenscheinlich gut für den Posten geeignet. Er dient dem Königshaus seit geraumer Zeit und soll zuvor als Personenschützer der Queen gearbeitet haben. Bevor er 2006 in die britische Armee eintrat, hat er in Wales Wirtschaft, Politik und internationale Beziehungen studiert. Überdies soll er seit rund zehn Jahren verheiratet sein und einen Sohn haben.

Der Palast wollte auf Anfrage dieser Zeitung wenig zu „Johnny“ preisgeben. Auf die Frage, wie seine Rolle bei der Krönungsfeier aussehen wird, wollte eine Sprecherin nicht eingehen, weil sie keine Informationen zum Ablauf preisgeben dürfe. Angesichts der Tatsache, dass Thompson in den vergangenen Monaten kaum von Charles’ Seite gewichen ist, wird er wohl auch bei der Krönung am 6. Mai in Westminster Abbey dabei sein. Hier könnte er Charles erneut die Show stehlen.