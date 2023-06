Am Ende nur noch ein Wimmern

Von: Martin Dahms

Gleichstellungsministerin Irene Montero (r) ist nicht mehr dabei. afp © AFP

Nach nur neun Jahren geht Spaniens einst hochgelobte linke Podemos-Bewegung unter.

An diesem Freitag erfuhr Irene Montero, die spanische Gleichstellungsministerin, dass sie einem spanischen Familienvater 18 000 Euro zu zahlen hat, weil sie ihm während eines öffentlichen Auftritts vor einem Jahr die Ehre abgeschnitten hatte: Sie nannte ihn einen „Misshandler“. In Wirklichkeit war der Mann nicht Täter, sondern Opfer in einem Ehedrama. Seine Frau hatte die gemeinsamen Kinder entführt und ihren Mann grundlos angezeigt. Das ist schon lange gerichtsfest. Jetzt hat es Spaniens Oberster Gerichtshof noch einmal bestätigt und die Ministerin für ihre Schmähungen zur Rechenschaft gezogen.

An diesem Freitag erfuhr Irene Montero auch, dass es mit ihrer politischen Karriere – zumindest vorerst – vorbei ist. Sie wird bei den anstehenden spanischen Parlamentswahlen in sechs Wochen auf keinem Wahlzettel mehr stehen. Das war das Opfer, das ihre Partei – Podemos – bringen musste, um sich bei dem neuen linken Wahlbündnis Sumar („Addieren“) einreihen zu dürfen. Sumar ist das Vehikel einer anderen Podemos-Ministerin, Yolanda Díaz, die erkannt hatte, dass ihre Partei in den nur neun Jahren ihres Bestehens den Großteil ihres politischen Kapitals verbraucht hatte. Die Schmähreden Monteros gegen den Familienvater stehen für das Hauptversagen von Podemos: Sie ist der Arroganz der Macht erlegen.

Im Januar 2014 gründete der damals 35-jährige Politologe Pablo Iglesias, der spätere Mann von Irene Montero, gemeinsam mit ein paar Mitstreiter:innen die Linkspartei Podemos. Podemos heißt „Wir können“ und griff mit diesem Namen ein Motto der spanischen Protestbewegung 15-M auf, ¡Sí se puede!: „Man kann doch“ – nämlich eine andere Politik machen. Vor allem sah es so aus, als wenn Podemos mit ihrem kalkuliert populistischen Diskurs, der auch bisherige Wähler:innen der Rechten ansprach, an die Macht kommen könnte. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2016 schaffte es die Partei mit gut 21 Prozent der Stimmen beinahe, an den Sozialisten vorbeizuziehen. Doch solch ein gutes Ergebnis wiederholte sich nicht. Nach den bisher letzten Wahlen im November 2019, bei denen Podemos noch auf gut 12 Prozent kam, wurde sie Juniorpartnerin einer Koalitionsregierung unter dem Sozialisten Pedro Sánchez.

Bei den kommenden Wahlen am 23. Juli wird Podemos nicht mehr unter eigenem Namen antreten, sondern ist – nach mühseligen Verhandlungen – am Freitag bei Sumar untergeschlüpft. Yolanda Díaz, die Arbeitsministerin, hat die ehemaligen Parteikolleg:innen an den Rand gedrängt, weil sie deren Ton zur Verzweiflung trieb. „Irene Montero hat aus ihrem Ministerium eine Maschine zum Beleidigen aller Männer gemacht“, bemerkt der Schriftsteller Alberto Olmos, „und dann eine Maschine zur Beleidigung fast aller Frauen.“

Vor zwei Jahren trat der Parteigründer Pablo Iglesias zurück, weil er ahnte, dass er bei seinen früheren Wähler:innen keine freudigen Illusionen mehr nährte. Auch seine Nachfolger in der Partei tun das nicht. Nur die Sumar-Gründerin Díaz hat mit breitem Lächeln und bemerkenswertem politischen Geschick die Herzen der spanischen Linken gewonnen und ist heute eine der beliebtesten Politikerinnen Spaniens.

In den kommenden sechs Wochen wird sich zeigen, ob die Übernahme von Podemos (ohne Montero) für Sumar eine Bereicherung oder eine Last ist. Jedenfalls werden sie sich nicht gegenseitig die Stimmen streitig machen. Bisher sagen allerdings alle Umfragen für den 23. Juli einen Sieg der Rechten voraus.