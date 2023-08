AfD will Lebensläufe prüfen

Von: Jan Sternberg

Alice Weidel bei der AfD-Europawahlversammlung. © imago

Nach Hochstapler-Vorwürfen gegen Kandidierende für das EU-Parlament wil die AfD die Lebensläufe aller Bewerber:innen prüfen. Das hat auch mit einem internen Machtkampf zu tun.

Fünf Tage lang nahm sich die AfD Ende Juli und Anfang August Zeit, um ihre Liste für die Europawahl 2024 zu bestimmen. Dennoch muss jetzt nachgearbeitet werden: Alle 35 auf die Liste gewählten Kandidat:innen müssen bis zum 11. September ihre Berufs- oder Universitätsabschlüsse nachweisen und alle bei der Bewerbung behaupteten biografischen Stationen belegen, entschied der AfD-Bundesvorstand am Montag auf Antrag der Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Seit der Aufstellungsversammlung in Magdeburg war der Unmut in der Partei größer geworden. Denn die AfD hat mindestens zwei Kandidierende auf ihre Liste gewählt, die es vermutlich mit ihren Angaben nicht allzu genau nahmen.

Arno Bausemer aus Sachsen-Anhalt wurde auf den als sicher geltenden Listenplatz 10 gewählt. In seiner Bewerbung führte er unter anderem ein Volontariat beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und 15 Jahre Berufserfahrung als Geschäftsführer an.

Falscher Lebenslauf

Eindrucksvoll – doch nichts davon scheint laut Recherchen des Portals T-Online Überprüfungen standzuhalten. Ein Studium hat Bausemer abgebrochen, beim MDR hat er nur ein neunmonatiges Praktikum und kein Volontariat absolviert, die Geschäftsführer-Tätigkeit beschränkt sich anscheinend auf den Bauernhof seiner Familie, der inzwischen ein Nebenerwerbsbetrieb ist und auf dem Bausemer seine Eltern unterstützt hatte.

Unklarer, aber für die Machtzirkel in der AfD relevanter, ist der Fall von Mary Khan-Hohloch (Listenplatz 14). Gegen sie gab es bereits in Magdeburg einen Abwahlantrag, der auf Drängen von Parteichefin Alice Weidel nicht zur Abstimmung kam.

Die Frankfurterin, Jahrgang 1994, ist nach eigenen Angaben seit 2015 intensiv mit Parteiarbeit beschäftigt, saß im Vorstand der AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA)und soll zeitweise auch für Weidel gearbeitet haben. Sie ist mit dem Brandenburger Landtagsabgeordneten und ehemaligen JA-Landeschef Dennis Hohloch verheiratet, die beiden haben ein gemeinsames Kind. Bei ihrer Bewerbung gab Khan-Hohloch an, ein „Studium der Religionswissenschaften, Öffentliches Recht und Schwerpunkt Europarecht“ absolviert sowie vier Jahre Berufserfahrung außerhalb der Politik zu haben.

Ihre Kritiker halten das schon rein zeitlich für unglaubwürdig. Doch die Kritik hat noch andere Ursachen. Die Tochter eines pakistanischen Immobilienhändlers und radikalen Islamkritikers musste sich bei ihrer Bewerbung fragen lassen, ob es nicht paradox sei, mit einem Migrationshintergrund für die AfD zu kandidieren. Vielen AfD-Mitgliedern schmeckt es nicht, dass sie es als Ehefrau des Bundesvorstandsmitglieds Hohloch auf einen sicheren Listenplatz geschafft hat. Kritiker sprechen von „Selbstbedienungsmentalität“ und „Seilschaften“, mit denen sich vor allem Weidel ihre Macht sichere.

Auch interne Machtkämpfe

Mit dem Antrag, dass nun alle 35 Kandidierenden ihre Lebensläufe überprüfen lassen müssen, kamen Weidel und Chrupalla einem konkurrierenden Antrag von Bundesvorstandsmitglied Christina Baum zuvor. Die enge Weggefährtin des Thüringer Rechtsextremen Björn Höcke wollte nur Bausemer und Khan-Hohloch überprüfen lassen.

Nun ist der Fokus etwas von den beiden weggerückt – um den Preis, dass weitere Unstimmigkeiten bei den 33 anderen Kandidierenden auftauchen könnten.