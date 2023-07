Kampfjets über Kassel sorgen für Unruhe: Bundeswehr äußert sich

Von: Bastian Ludwig

Wurde ab 10.30 Uhr am Montag über Kassel gesichtet: Einer der beiden Tornados. © Johannes Rützel

Nachdem zwei Tornado-Kampfflugzeuge über Kassel und den Landkreis unterwegs waren, klärt ein Sprecher der Bundeswehr auf.

Kassel -Am Montagmorgen (17. Juli) hatten die minutenlang andauernden Geräusche von Kampfflugzeugen in Kassel für große Aufmerksamkeit gesorgt. Mehrere Leser:innen hatten sich mit Fragen an die Redaktion gewandt. Nun gibt es neue Erkenntnisse. Anders als berichtet, war dafür aber nicht nur ein Tornado der Bundeswehr verantwortlich, sondern gleich zwei Tornados, die 15 Minuten lang über Kassel und den Nachbarkommunen kreisten. Dies teilte auf Anfrage der Redaktion ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr mit.

Nach Angaben des Sprechers waren die Piloten der Kampfflugzeuge, die zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ aus Schleswig gehörten, auf einem Ausbildungsflug unterwegs. Sowohl der Heeresflugplatz in Fritzlar als auch der Bereich Kassel seien dabei überquert worden. Kassel sei zwischen 10.30 und 10.45 Uhr mehrmals in Höhen zwischen 7600 Fuß (2300 Meter) und 8200 Fuß (2600) über dem Meeresspiegel überflogen worden. „Nach den uns vorliegenden Daten erfolgte der Einsatz unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen“, so der Sprecher weiter.

Tornados über Kassel: Militärischer Flugbetrieb „nicht an bestimmte Streckenführung gebunden“

Grundsätzlich sei über dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik militärischer Flugbetrieb zulässig. Dieser sei nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, damit sich die Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik verteilten. Die dabei einzuhaltende Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge betrage 1000 Fuß (300 Meter) über Grund. Nach vorheriger Anmeldung dürfe diese in wenigen Ausnahmen auf 500 Fuß (150 Meter) über Grund reduziert werden.

Ausgenommen von Tiefflügen seien Großstädte wie Kassel, Flugplatzkontrollzonen und Kernkraftwerke sowie bestimmte Industrieanlagen. Diese dürften nur mit einer Sicherheitsmindesthöhe von 2000 Fuß (ca. 610 Meter) überflogen werden. „Selbstverständlich wird versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen. Aber die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesem Vorhaben neben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge Grenzen“, so der Sprecher abschließend. (bal)

Infos: Unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 862 07 30 können sich Bürgerinnen und Bürger mit Fragen und Beschwerden zum militärischen Flugbetrieb an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden.