Wetter an Pfingsten: Sonne und Temperaturen bis 27 Grad erwartet

Hessen

Wer den Sommer liebt, kann sich auf das kommende Pfingstwochenende freuen: Bis zu 27 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst. Vorerst kann es in dieser Woche in einigen hessischen Region aber auch ungemütlich werden.

Wiesbaden - Immer wieder Regen, vereinzelt Gewitter und viele Wolken: Bevor es an Pfingsten sommerlich wird, kann der Wochenstart in Hessen zunächst ungemütlich werden. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Zum Start der Woche liegt Hessen unter leichtem Tiefdruckeinfluss in einer feucht-warmen und zu Gewittern neigenden Luftmasse. Örtlich kann es am Montag also heftige Schauer geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad, im höheren Bergland bei etwa 22 Grad.

fuldaerzeitung.de berichtet wie das Wetter im Mai weiter geht

Der Trend zum Wochenende zeigt deutlich: wenig bis kein Regen und Temperaturen von bis zu mehr als 25 Grad. Das bestätigt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „Das lange Pfingstwochenende wird schön - bis 27 Grad warm!“ Er fügt hinzu: „Pfingsten ist ideal für Wanderungen, Ausflüge und andere Dinge im Freien.“ Er prognostiziert für Freitag einen freundlichen Start ins Wochenende mit viel Sonnenschein und ein paar Wolken mit Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad in Deutschland.