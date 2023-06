H&M, Galeria, Rewe und Co.: Der Einzelhandel in Hessen streikt am Freitag

Von: Tadhg Nagel

Im hessischen Einzelhandel wird erneut gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi fordert Angestellte auf am Freitag, den 30. Juni, die Arbeit niederzulegen.

Hessen - Der Einzel- und Versandhandel in Hessen hat für Freitag, den 30. Juni, einen großflächigen Streik angekündigt. Angestellte von Supermärkten, Bekleidungsgeschäften, Parfümerien und Möbelhäusern beteiligen sich an dem Streik-und Aktionstag. In mehreren Städten in Hessen finden Demonstrationen und Kundgebungen statt. Zu den Aktionen aufgerufen, hat die Verdi Hessen. Die Gewerkschaft will dadurch auf die von ihr wahrgenommenen Missstände im Dienstleistungssektor aufmerksam machen. Zentrale Forderung ist eine flächendeckende Lohnerhöhung um 2,50 Euro.

Heute Streik: Eine streikende Person hält ein Poster von Verdi in die Luft. © IMAGO/Ying Tang

Der Tarifstreit dauert bereits seit einiger Zeit an, die Arbeitsniederlegung am Freitag, den 30.Juni, ist also keine Premiere. In Hoffenheim-Wallau (Main-Taunus-Kreis) war zuletzt am Donnerstag, den 22. Juni, ganztägig die Ikea-Zentrale von Deutschland bestreikt worden. Ganz zum Ärgernis der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die die in der Vergangenheit von der Verdi ausgerufenen Streiks im Einzelhandel teilweise als rechtswidrig bezeichnet hatten. Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, hatte am Freitag, den 16. Juni, Schadensersatzklagen angedroht. Schon jetzt seien bei einzelnen Unternehmen Schäden in Millionenhöhe entstanden.

Streik im Einzelhandel von Hessen: So lange, bis eine Lohnerhöhung durchgesetzt werden kann

Die Gewerkschaft zeigt sich von dieser Drohung jedoch unbeeindruckt. Man könne „auf die von regionalen Arbeitgeberverbänden angedrohten und eingeleiteten Schadensersatzklagen nicht mit ‚wohlgefälligem‘ Rückzug“ reagieren, so Marcel Schäuble in einer Pressemitteilung. Der Landesfachbereichsleiter Handel der ver.di Hessen bezeichnete die Streiks als Quittung für die „Missachtung der Bedürfnisse der Beschäftigten durch ein miserables Tarifangebot“. Schäuble sieht die Streiks als Inanspruchnahme eines Grundrechts an, das man nur schützen könne, wenn man es umfassend wahrnehme.

Wer den Streik beenden wolle, könne dies schnell erreichen, in dem er den Forderungen nachkomme. Der Gewerkschafter verdeutlichte: „2,50 Euro mehr pro Stunde lautet unsere Forderung“. Das entspricht einer Lohnerhöhung von über 14 Prozent. Die Gewerkschaft hatte in der Vergangenheit bereits klargestellt, dass es sich dabei trotzdem nicht um eine überzogene Forderung handle. Es gelte für die Beschäftigten im Einzelhandel den Rückstand aus dem Jahr 2022 von mehr als 6 Prozent aufzuholen. Außerdem werde die Inflation noch in diesem Jahr für eine weitere Teuerung um 6 Prozent sorgen. Die Beschäftigten des Einzelhandels seien durch die niedrigen Löhne sehr stark von den Preissteigungen betroffen.

Einzelhandel in Hessen streikt: Zahlreiche Geschäfte können betroffen sein.

Weitere Forderungen sind die Erhöhung der monatlichen Ausbildungsvergütung um 250€, eine Laufzeit des Tarifvertrages über 12 Monate und eine Allgemeinverbindlicherklärung der Branchentarifverträge durch einen gemeinsamen Antrag des Handelsverbandes Hessen und Verdi. Das Angebot der Arbeitgeber, das lediglich eine Erhöhung der Löhne um 7,5 Prozent verteilt auf die Jahre 2023 und 2024, sowie zwei Inflationsausgleichszahlungen von je 700 Euro, vorsieht, lehnt die Gewerkschaft ab. Wir berichteten.

Es wird also weiter protestiert. Am Freitag, 30. Juni, finden in Frankfurt und in Kassel Demonstrationen und Kundgebungen statt. Beschäftigte von Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof, H&M Hennes & Mauritz, Ikea, Kaufland, Parfümerie Douglas, Primark, REWE/PENNY und Zara beteiligen sich an dem Streik. (Tadhg Nagel)

