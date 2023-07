Streik von Lkw-Fahrern an der A5: Gespräche gehen „in die richtige Richtung“

Von: Stefanie Lipfert, Florian Dörr

Drei Monate nach Ende des bislang letzten Trucker-Streiks an der A5 haben sich erneut mehrere Lastwagenfahrer an einer Raststätte in Gräfenhausen versammelt.

Update vom Freitag, 21. Juli, 12.05 Uhr: Der Streik der Lastwagenfahrer auf der Raststätte Gräfenhausen ist am Freitag fortgesetzt worden. „Es geht nicht schnell voran, aber es geht in eine gute Richtung“, sagt Edwin Atema von der europäischen Transportarbeitergewerkschaft zu den Gesprächen mit der polnischen Spedition gegenüber der dpa. Bei dieser sind georgische Fahrer beschäftigt.

Die Lastwagenfahrer führten individuelle Verhandlungen über ausstehende Lohnzahlungen und intransparente Abzüge. Bei den noch etwa 20 Fahrern sei bereits eine Einigung erzielt worden, so Atema. „Sie haben aber gesagt, alle bleiben in Gräfenhausen, bis auch der letzte Fall gelöst ist.“ Der Gewerkschafter hoffe, dass die Verhandlungen noch im Laufe des Freitags gelöst werden könne. Bereits im April hatten in Gräfenhausen rund 60 Fahrer wochenlang gestreikt, um Lohnzahlungen durchzusetzen.

Diesmal ist das Unternehmen Atema zufolge um Schadenbegrenzung und eine zügige Einigung bemüht. Die ersten Fahrer waren am Dienstagabend nach Gräfenhausen gekommen, mehrere haben die Raststätte seitdem bereits wieder verlassen.

Update von Donnerstag, 20. Juli, 17.22 Uhr: Gräfenhausen - Auf der Autobahnraststätte Gräfenhausen sind weiterhin circa 20 georgische Lastwagenfahrer im Streik, um Lohnforderungen bei einer polnischen Spedition durchzusetzen. „Die Firma scheint im Moment zahlungsbereit zu sein“, sagt Anna Weirich vom Beratungsnetzwerk Faire Mobilität der Deutschen Presse-Agentur.

Die streikenden Lastwagenfahrer führen aktuell eigenständig die Verhandlungen, zusätzlich stehe ein Vertreter der europäischen Transportarbeitergewerkschaft in Kontakt mit dem Management des polnischen Unternehmens. Bereits am Dienstagabend hatten vier Lastwagen in Gräfenhausen Halt gemacht, weitere kamen am Mittwoch dazu.

LKW-Fahrer-Streik A5: Konflikt um zurückgehaltene Gelder und Abzüge

Sieben Fahrer hätten laut Mitteilung ihre Ansprüche durchgesetzt und einem Firmenvertreter Fahrzeugschlüssel und die erforderlichen Papiere übergeben, so Weirich. „Mein Eindruck ist, die wollen ihr ausstehendes Geld und dann nicht mehr für die Firma arbeiten.“

Neben ausstehenden Löhnen gehe es bei dem Konflikt um zurückgehaltene Gelder und intransparente Abzüge, mit denen die Fahrer nicht einverstanden sind. Schon zum zweiten Mal wurde an der Raststätte an der A5 protestiert. Im April hatten etwa 60 Fahrer des gleichen Unternehmens in einem sechswöchigen Streik ihre Forderungen durchgesetzt. (sli)

Streik von Lkw-Fahrern an der A5 geht weiter: Trucker harren an Raststätte aus

Erstmeldung von Mittwoch, 19. Juli, 8.57 Uhr: Gräfenhausen - Es wirkt wie ein Déjà-vu an der A5 in Südhessen: Erneut sind an der Raststätte Gräfenhausen bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) Lastwagenfahrer in Streik getreten. Seit Dienstagmittag (18. Juli) seien die Fahrer vor Ort, am Abend seien es vier Lastwagen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere werden im Laufe des Tages erwartet. Die Polizei stehe in engem Austausch mit der Versammlungsbehörde.

Erneut streiken Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen. © Lando Hass/dpa

Der Fall weckt Erinnerungen. Denn: Eine ähnliche Situation hatte es bereits bis vor drei Monaten - ebenfalls auf der A5-Raststätte Gräfenhausen in Südhessen - gegeben. Zuvor waren osteuropäische Fernfahrer eines polnischen Unternehmens mit ihren Fahrzeugen wegen fehlender Lohnzahlungen in Streik getreten. Insgesamt sechs Wochen harrten die 60 Trucker vor Ort aus.

Trucker-Streik an A5-Raststätte Gräfenhausen: Neuerliche Versammlung in Südhessen

Zwischenzeitlich schien die Lage zu eskalieren. Unter anderem wurde einer Privatdetektei, die offenbar von der polnischen Firmengruppe eingesetzt worden war, um den Streik an der A5 in Südhessen zu beenden, vorgeworfen, Kriegswaffen importiert zu haben. Der Spediteur und die Detektei hatten damals alle Vorwürfe zurückgewiesen und betont, stets rechtmäßig gehandelt zu haben.

Die Fahrer, die damals bereits monatelang auf europäischen Straßen unterwegs gewesen waren, lebten in der Zeit ausschließlich in ihren Fahrzeugen auf Parkplätzen der südhessischen Raststätte. Der Arbeitskampf hatte auch die Situation im internationalen Gütertransport stärker in den Blickpunkt gerückt.

Die Lastwagenfahrern, die sich nun an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) versammelt haben, wollen nach eigenen Angaben erneut auf ausstehende Gehaltszahlungen aufmerksam machen. Laut Polizei handelt es sich um Mitarbeiter derselben Spedition, wie bei den ersten Streiks vor rund drei Monaten. (fd)