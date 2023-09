Prozess um „Geisterfahrt“: Kurioser Vorfall im Gericht

Wegen einer „Geisterfahrt“ auf der A66 musste sich ein 92-Jähriger vor Gericht verantworten. Während der Verhandlung kam es zu einem kuriosen Vorfall, wie Sie hier erfahren:

Bad Orb - Der betagte Herr musste sich vor dem Amtsgericht Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Hanau fuhr er am 27. Mai 2022 mittags mit seinem Mercedes auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda. Sein Ziel war die Kurstadt Bad Orb, wo er einen Termin hatte. Um dorthin zu gelangen, musste er allerdings ein Hindernis bewältigen.

Seinerzeit befand sich genau auf Höhe der Ausfahrt Bad Orb/Wächtersbach eine Baustelle, die beiden Fahrbahnen waren aufgeteilt. Wer dort abbiegen wollte, so war es ausgeschildert, musste sich frühzeitig auf der rechten Spur einordnen, weil die linke über die Gegenfahrbahn an der Anschlussstelle vorbeigeleitet wurde. Diesen Hinweis übersah der 92-Jährige offenbar, sodass er zunächst an der Ausfahrt vorbeifuhr. Doch einen Umweg über Bad Soden-Salmünster scheute er.