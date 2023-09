Postkarten mit Drohungen an Politiker und Moscheen: Ermittlungen gegen 46-Jährige aus Hessen

Von: Sebastian Richter

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Frau aus Hessen. Sie soll mutmaßlich Drohbriefe unter anderem an Moscheen und Politiker geschickt haben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Beleidigungen und Drohungen per Post: Eine 46-Jährige steht als mutmaßliche Täterin im Raum. Die Ermittlungen sind im Gange, doch die Motive bleiben ein Rätsel.

Darmstadt - Nach einer Welle von Drohbriefen in Hessen und anderen Bundesländern haben Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt eine 46-jährige Frau als mutmaßliche Täterin identifiziert. Sie wird verdächtigt, die Postkarten und Briefe an Lokalpolitiker und -politikerinnen in Südhessen, Moscheen, Konsulate und eine jüdische Gemeinde auch in anderen Bundesländern verschickt zu haben, so die Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag.

Die Postkarten enthielten zum Teil beleidigende Botschaften. Sie enthielten auch Hinweise auf mögliche Anschläge. Allerdings besteht aktuell kein Verdacht auf konkrete Anschlagspläne, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Es gibt auch keine Anzeichen für eine Verbindung mit einer kürzlich aufgetretenen Serie von Drohbriefen, die bei Moscheegemeinden in ganz Hessen eingegangen sind. Die Ermittlungen gegen die Frau laufen wegen des Verdachts der Beleidigung, erklärte der Sprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Drohbriefe an Moscheen, Konsulate und jüdische Gemeinde: Durchsuchungen in Hessen

Zu den Empfängern der Briefe, die von der Frau mutmaßlich abgeschickt wurden, gehörten mindestens vier Moscheen in Hannover, Essen und Remscheid. Zwei Konsulate in Frankfurt und Berlin und die jüdische Gemeinde in Koblenz waren ebenfalls betroffen. Laut dem Sprecher wurden tatsächlich existierende Personen als Absender angegeben. Diese hatten jedoch nach den Ermittlungen nichts mit den Briefen zu tun.

Bereits letzten Freitag durchsuchten Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes vier Orte. Darunter war auch die Hauptwohnung der Verdächtigen in Wiesbaden und drei weitere Adressen, an denen sich die Frau aufhielt, im Mühltal im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dabei wurden zahlreiche Beweise gefunden, die den Verdacht gegen die Frau verstärkten. Dazu gehörten auch leere Postkarten.

Hessen: Auch Veterinäramt nach Durchsuchungen wegen Drohbriefen eingeschaltet

Bei den Durchsuchungen entdeckten die Ermittler in zwei Wohnungen der Frau im Mühltal viele Tiere. Darunter waren Gänse, Puten, Tauben, Katzen, Hunde und Hühner sowie Tierkadaver. Aufgrund des Zustands der Tiere wurde das Veterinäramt informiert. Dieses kümmerte sich um die Unterbringung und Versorgung der Tiere. Gegen die Frau wurde auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet.

Ob die Frau noch mehr Briefe als die bereits bekannten verfasst und verschickt hat, muss noch ermittelt werden. Auch ihre Motive sind noch unklar. Die 46-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. Es lagen keine Haftgründe gegen sie vor, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. An ihrer Schuldfähigkeit beständen derzeit keine Zweifel. (dpa/spr)

