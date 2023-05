Polizei durchsucht Wohnung mutmaßlicher IS-Anhänger in Hessen – Bargeld und Waffen sichergestellt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Bei einer bundesweiten Razzia gegen die Terrormiliz IS werden sieben mutmaßliche Unterstützer festgenommen. Auch in Hessen gibt es Durchsuchungen.

Karlsruhe/Wiesbaden – Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch (31. Mai) sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) festnehmen lassen. Zudem habe es Durchsuchungen in zehn Bundesländern gegeben, darunter Hessen, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit.

Mehr als 1000 Beamte des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter und der Polizei seien im Einsatz gewesen. Sie hätten insgesamt mehr als 100 Objekte in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie in den Niederlanden durchsucht. Dabei sei es um ein Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen.

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Polizei ist ein Blaulicht zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Razzia in Hessen: Wohnungen von insgesamt 14 Beschuldigten durchsucht

In Hessen seien die Wohnungen von insgesamt 14 Beschuldigten durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt mit. Sie seien zwischen 20 und 44 Jahre alt. Die Durchsuchungen hätten in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Offenbach und Darmstadt sowie in den Landkreisen Hochtaunus, Rheingau-Taunus, Offenbach und Groß-Gerau stattgefunden. Es seien zahlreiche Beweise beschlagnahmt worden, insbesondere Dokumente, Datenträger, Kommunikationsmittel, Bargeld sowie Kryptowallets und Waffen.

Einem 34-jährigen Beschuldigten aus Darmstadt werde vorgeworfen, als Mittelsmann in einem international agierenden Spendennetzwerk tätig gewesen zu sein. Der Beschuldigte soll Spendengelder entgegengenommen und unter Einschaltung einer weiteren Person an ein mutmaßliches IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet haben. Zu diesem Zweck soll der Beschuldigte im September 2020 ein Konto bei einem Online-Zahlungsdienst eingerichtet und für Spendenaufrufe des Spendennetzwerks zur Verfügung gestellt haben.

Die weiteren Beschuldigten stünden im Verdacht, in den Jahren 2020 bis 2022 mehrfach Geldbeträge an Personen der Zwischenebene des Spendennetzwerks überwiesen zu haben, wobei ihnen bewusst gewesen sein soll, dass das Geld an den IS weitergeleitet werden würde. Insgesamt soll ein Betrag von rund 16.000 Euro an den IS geflossen sein. (cas)