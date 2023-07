Darum schmolzen Teile der A3: Baustelle sorgt für Hitzestau

Von: Sebastian Richter, Robin Kunze

Erst stauten sich auf der A3 in einem Baustellenbereich zwischen Wiesbadener Kreuz und Flörsheim die Autos, dann die Hitze. Diese brachte den Fugenverguss zum Schmelzen.

Update vom Montag, 10. Juli, 16.40 Uhr: In den sozialen Medien wollten es einige (scherzhaft) den Klima-Aktivisten in die Schuhe schieben, dass die A3 am Sonntag (9. Juli) auf einem Teilstück von klebrigem Material überzogen war. Verantwortlich dafür, dass sich auf einer etwas mehr als zwei Kilometer langen Strecke zwischen dem Wiesbadener Kreuz und dem Parkplatz Johannispfad (Flörsheim) geschmolzene Streckenelemente befanden, war laut des Autobahnbetreibers aber in Wirklichkeit eine Kombination unglücklicher Umstände.

Um einen sogenannten „Blow-up“, also einen Aufbruch der Fahrbahn durch Hitzeeinwirkung, habe es sich nicht gehandelt. „Blow-ups treten hauptsächlich bei Betonfahrbahnen auf. Bei dem betroffenen Abschnitt der A3 haben wir aber eine Asphaltdecke“, erklärt Sprecher Stefan Hodes. Nicht die Fahrbahn an sich, sondern der Fugenverguss habe sich verflüssigt. Anschließend wurde das Material von den überfahrenden Autos aus der Naht gezogen und auf dem Asphalt verteilt.

Stau auf der A3 am Wiesbadener Kreuz ist keine Seltenheit. Aufgrund einer Baustelle führte der stehende Verkehr jetzt aber sogar zu schmelzenden Fahrbahnelemente. (Archivbild) © Andreas Arnold / dpa

Darum schmolzen Teile der A3: Baustelle leitet Verkehr über die Fugen

Das hatte allerdings nur bedingt mit den hochsommerlichen Temperaturen zu tun. Auch der dichte Verkehr habe die Strecke immer weiter aufgeheizt. Und dieser sei nur aufgrund einer Baustelle überhaupt an dieser Stelle entstanden. Eigentlich würden die Fugen gar nicht überfahren werden, nur aufgrund der durch die Baustelle veränderten Führung kommt es derzeit dazu. Stau im Baustellenbereich hätte die Stelle dann quasi versiegelt, die Hitze habe nicht mehr entweichen können und der Fugenverguss verflüssigte sich.

Die beiden linken Fahrstreifen mussten gesperrt werden, damit die zuständige Autobahnmeisterei eingreifen konnte. Man habe die weiche Vergussmasse mit Splitt bestreut, der anschließend eingewalzt worden sei. Nach dem Einwalzen sei die Fahrbahn gereinigt und mit Wasser gekühlt worden. Abschließend seien die auf der Fahrbahn verteilten Vergussreste entfernt worden. Erst gegen Mitternacht konnte der Verkehr auf der A3 wieder freigegeben werden.

„Die Stecke wird bei den hohen Temperaturen regelmäßig kontrolliert und abgefahren, um Schäden rechtzeitig zu erkennen“, versichert Hodes. Der nun entstandene Schaden soll mit den Arbeiten der Fahrbahnsanierung auf der A3 zwischen dem Mönchhof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz eingebunden werden. (rk)

Erstmeldung vom Sonntag, 9. Juli, 20.27 Uhr: Wiesbaden – Schreckmoment auf der A3: Am Sonntagnachmittag (9. Juli) gegen 14:00 Uhr wurden auf der Autobahn 3 Teile der Fahrbahn „flüssig“, wie die Polizei berichtet. Mehrere Autofahrer bemerkten nicht, dass die Fahrbahn geschmolzen war und fuhren durch die betroffene Stelle. Die Vorfälle ereigneten sich unmittelbar, nachdem die Fahrzeuge das Wiesbadener Kreuz in Richtung Würzburg passiert hatten. Glücklicherweise konnten sich die betroffenen Autofahrer auf den nahegelegenen Parkplatz Johannispfad retten, der aufgrund von Bauarbeiten jedoch für den Verkehr gesperrt war.

Die Ursache für die Beschädigungen wurde schnell ermittelt: Zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Raunheim wurden die Dehnungsfugen der baustellenbedingten verschobenen Fahrstreifen der Fahrbahn durch die Kombination aus Hitze und Verkehr stark beansprucht. Dies führte dazu, dass die Dehnungsfugen nahezu „flüssig“ wurden. Als Konsequenz mussten die beiden linken Fahrstreifen auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern gesperrt werden.

Auf der A3 schmilzt bei brütender Hitze ein Teil des Bodenbelags. (Archivfoto) © Thomas Frey/dpa

Dauer der Sperrung auf A3 noch unklar

Der Sonntagsverkehr staute sich infolgedessen auf einer Länge von rund zehn Kilometern bis zur Ortschaft Niedernhausen zurück. Die Autobahnmeisterei war umgehend im Einsatz, um eine Lösung für das Problem zu finden. Trotz intensiver Bemühungen der Verantwortlichen war die Straße am Sonntagabend noch gesperrt. Wann die Fahrstreifen wieder freigegeben werden können, ist unklar. (spr)

