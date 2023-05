Ferientermine für Hessen stehen fest - Besonderheit „Hessenwoche“

Von: Florian Dörr

Die Urlaubsplanungen für die kommenden Jahre können starten: Hessen hat die Ferientermine bis ins Jahr 2030 festgezurrt.

Wiesbaden - Die Frage nach Ferienterminen interessiert Schüler und Eltern, aber auch Urlauber, die ohne Kinder verreisen wollen. Schließlich sind Hotels und Flüge aufgrund geringerer Nachfrage jenseits der Ferienzeiten oft günstiger. In Hessen hat das Kultusministerium diese Unsicherheit nun für die nächsten Jahre ausgeräumt. Die Ferientermine wurden bis Sommer 2030 festgelegt.

Zur Erinnerung: Einzig die Sommerferientermine für die Jahre 2025 bis 2030 hatte die Kultusministerkonferenz bereits Ende 2021 für alle Länder beschlossen. „Für die Gestaltung der Sommerferien gibt es eine Absprache der Kultusministerkonferenz. Durch einen gestaffelten Beginn der Sommerferien in den Ländern wird dafür gesorgt, dass Feriengebiete und Verkehrsmittel nicht überlastet werden“, heißt es erklärend beim Kultusministerium in Wiesbaden.

Ferien in Hessen: Bislang Unsicherheit bei Herbstferien 2024

Alle anderen Ferienzeiträume werden in Hessen gemeinsam mit mehr als 100 Organisationen, Institutionen, Verbänden, Dienststellen und Ministerien festgelegt. Insbesondere ein Punkt hatte dabei für Kritik gesorgt: So war bis zuletzt der Termin für die Herbstferien 2024 noch nicht festgezurrt worden. Das sorgte für Unsicherheiten etwa bei der persönlichen Planung von Familien mit schulpflichtigen Kindern.

Die Schulferien in Hessen sind bis ins Jahr 2030 terminiert. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Damit ist nun Schluss. Die wesentliche Änderung im Vergleich zum aktuellen Ferienzeitraum 2023, in dem es dreiwöchige Ostferien gab, dafür aber nur einwöchige Herbstferien geben wird: Ab dem kommenden Jahr und bis 2030 erstrecken sich die beiden schulfreien Zeiten im Frühling und im Herbst wieder auf jeweils zwei Wochen. Konkret für das Jahr 2024 sind die Herbstferien in Hessen auf den 14. bis 25. Oktober terminiert.

Ferien in Hessen: „Hessenwoche“ bis 2030 gesichert

Zudem führt Hessen einen Sonderweg fort: In allen Schuljahren bis 2030 ist wieder eine ganze Ferienwoche nach Neujahr geplant. In dieser sogenannten „Hessenwoche“ hat in den meisten anderen Bundesländern wieder die Schule begonnen.

Die Gesamtzahl der Ferientage liegt bundeseinheitlich bei 75 Tagen, wobei Montag bis Samstag als Ferientage gezählt werden. Nach dem Schulgesetz stehen den Schülern „Ferien in pädagogisch sinnvollen Abständen zu“, wie das hessische Kultusministerium erklärt. Eine entsprechende Konkretisierung dieser Formulierung bis in den Sommer 2030 scheint nun gefunden. (fd)