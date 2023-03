OB-Wahl in Frankfurt: Alle Entwicklungen im Überblick – erste Umfrage-Ergebnisse schocken Grüne

Von: Erik Scharf

Am Sonntag geht Frankfurt wählen. Die heiße Phase des Wahlkampfes vor der OB-Wahl läuft. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Frankfurt – 17 Wochen, 119 Tage oder drei Monate, drei Wochen und sechs Tage – dieser Zeitraum liegt zwischen der Abwahl von Peter Feldmann (SPD) als Stadtoberhaupt und dem Wahltag bei der OB-Wahl in Frankfurt. Am Sonntag (5. März) entscheidet sich aber vermutlich erstmal die Frage, wer weiterhin im Rennen bleibt.

20 Kandidatinnen und Kandidaten stehen den rund 500.000 Wahlberechtigten in Frankfurt zur Auswahl. So viele waren es bei einer Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt noch nie. Chancen auf den Sieg werden jedoch nur Mike Josef (SPD), Uwe Becker (CDU) und Manuela Rottmann (Grüne) eingeräumt. Die beiden Erstplatzierten der Wahl am Sonntag treten am 26. März in einer Stichwahl gegeneinander an, sofern nicht ein Kandidat bereits im ersten Durchgang mindestens die Hälfte der Stimmen auf sich vereint.

Wer wird neuer OB in Frankfurt? © Frank Rumpenhorst/dpa

OB-Wahl in Frankfurt: SPD wirft Grünen „Schmutkampagne“ vor

In einer ersten Umfrage vor der OB-Wahl in Frankfurt lagen Mike Josef (SPD) und Uwe Becker (CDU) mit rund 32,2 und 32,8 Prozent eng beieinander. Die Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann lag bei der Umfrage von INSA mit nur 19 Prozent schon deutlich abgeschlagen dahinter. Auch der FR-Fototest zur OB-Wahl in den Straßen von Frankfurt lässt auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen schließen.

FR-Wahlhelfer Noch unentschlossen? Testen Sie mit dem FR-Wahlhelfer die Übereinstimmung Ihrer Postitionen mit denen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Krallen sind dabei schon längst ausgefahren, um auch die noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler noch vom Kreuz bei der eigenen Person zu überzeugen. So wirft beispielsweise die SPD den Grünen eine „Schmutkampagne“ vor. (esa)