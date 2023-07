CDU-Kreisverbände in Hessen lehnen Zusammenarbeit mit AfD ab

Von: Niklas Hecht

Mehrere CDU-Kreisverbände in Hessen lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab und verweisen auf die Klarstellung von Parteichef Merz.

Frankfurt - Die Distanzierungen gehen weiter: Nachdem am Montag (24. Juli) bereits der hessische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Boris Rhein auf Abstand zu den Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene gegangen war, ziehen nun auch die Kreisverbände in Hessen nach. Die ehemalige Landesministerin und Kreisvorsitzende der CDU Kassel-Stadt, Eva Kühne-Hörmann, schloss sich den Aussagen von Rhein an. Der Landesvorsitzende habe alles Erforderliche gesagt, schrieb die Kasseler Landtagsabgeordnete auf Nachfrage dieser Redaktion.

Hessens Ministerpräsident hatte sich nach den Aussagen von Merz im ZDF-Sommerinterview klar von der AfD abgegrenzt. „Für die CDU Hessen kann ich sehr klar sagen, dass die Brandmauer ganz klar steht. Das sind keine Partner von uns, mit denen arbeiten wir nicht zusammen“, sagte er am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Die AfD sei eine Partei, „die nicht zu christdemokratischen Werten passt“. Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei für ihn auch auf kommunaler Ebene nicht möglich, zudem habe er auch Friedrich Merz nicht so verstanden. Auf die Frage, wie Friedrich Merz seine Aussagen gemeint hat, antwortete Rhein: „Das müssen Sie Friedrich Merz selbst fragen.“ Er habe ihn so verstanden, dass man beispielsweise auch mit gewählten AfD-Bürgermeistern sprechen müsse.

Nach AfD-Äußerungen von Merz: „Angelegenheit“ für Braun erledigt

Ähnlich wie Rhein äußerten sich auf Nachfrage weitere hessische CDU-Kreisverbände. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen wir aus. Das gilt konsequent für alle Ebenen und alle Formen der Zusammenarbeit“, teilte der Vorsitzende der CDU Main-Kinzig, Max Schad, mit. Die AfD sei verfassungsrechtlich fragwürdig, erklärte Rebecca Menzel, Kreisgeschäftsführerin der CDU Wetterau. „Ihre Jugendorganisation wird inzwischen sogar als rechtsextrem eingestuft. Mit solchen Gruppen arbeiten wir als demokratische Partei nicht zusammen. Die AfD passt nicht zu unseren christdemokratischen Werten“, schrieb Menzel und verwies auf die spätere Klarstellung von Merz, dass es auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben werde.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (l) sitzt mit Moderator Theo Koll beim ZDF-Sommerinterview. © Dominik Asbach/ZDF/dpa

Auch der ehemalige Kanzleramtschef und Kreisvorsitzende der CDU Gießen, Helge Braun, wies auf Merz´ Klarstellung im Nachgang an das Sommerinterview hin. Damit sei die Angelegenheit für ihn wieder klar und erledigt. Dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe, sei „die einhellige Position in unserem CDU Kreisverband“.

Offenbacher CDU-Chef: Demokratische Parteien müssen Antworten finden

Für Andreas Bruszynski, Kreisvorsitzender der CDU Offenbach, stellt sich trotz Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD die Frage, wie ein künftiger Umgang mit der Partei am rechten Rand aussehen soll: „Richtigerweise hat aber der CDU-Vorsitzende darauf aufmerksam gemacht, dass nach Wegen gesucht werden muss, wie auf kommunaler Ebene mit gewählten Vertretern der AfD umzugehen ist. Es ist aus meiner Sicht schwerlich vorstellbar, eine Kommune erfolgreich zu verwalten, wenn man deren demokratisch gewählten Bürgermeister lediglich ignoriert. Diese Frage wird sich nicht nur die CDU stellen müssen, sondern alle in die Parlamente gewählten demokratischen Parteien.“

Die CDU Offenbach halte sich stets an die Beschlusslage der Bundespartei und werde das auch weiterhin tun. Mit demokratisch gewählten Parteivertretern sei aber auch demokratisch umzugehen, so Bruszynski. „Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber eine politische Notwendigkeit, wenn man sich nicht selbst dem Verdacht aussetzen möchte, sich undemokratisch zu verhalten.“ Wichtig sei, dass die demokratischen Parteien Antworten auf alle Fragen fänden. (nhe)