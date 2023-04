Landesgartenschau in Fulda: Besucher können vier Gärten entdecken

Die Arbeiten am Torhaus/Haupteingang (Vordergrund) zur Landesgartenschau sind im vollem Gange (Aufnahme mit Drohne). Die Landesgartenschau steht vom 27. April bis 08. Oktober unter dem Motto „Fulda verbindet“. © Andreas Arnold/dpa

42 Hektar umfasst das Areal der Landesgartenschau 2023 in Fulda. Unter anderem laden vier Themengärten zum Staunen ein. Was diese so besonders macht, erfahren Sie hier:

Fulda - Am 27. April startet in Fulda die Landesgartenschau. Das eintrittspflichtige Areal umfasst dabei nur einen kleinen Teil, der bereits während der ersten Landesgartenschau 1994 Schaugelände war.

Welche Highlights die diesjährige Landesgartenschau bereithält, hat fuldaerzeitung.de zusammengestellt.

Das Gelände der Landesgartenschau 2023 in Fulda umfasst vier Parkteile: Den GenussGarten, den WasserGarten, den SonnenGarten und KulturGarten. Der Rückbau soll dabei auf ein Minimum reduziert werden. Getreu dem Motto „Fulda verbindet“ soll ein dauerhaftes Naherholungsgebiet mit ganz neuen Wegebeziehungen entstehen.