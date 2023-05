Tausende Kita-Plätze fehlen: Hessen steht vergleichsweise noch gut da

Von: Caspar Felix Hoffmann

Wie steht es um die Kinderbetreuung in Hessen? Das Bundesfamilienministerium hat eine Antwort. Die Überraschung: Anderswo ist es noch schlechter.

Berlin/Frankfurt – Obwohl Eltern einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung haben, fehlen bundesweit rund 380.000 Kita-Plätze. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) liegen jetzt Zahlen vor, wie groß die Lücken in den einzelnen Bundesländern sind.

Den bundesweit größten Mangel an Kita-Plätzen gibt es demnach in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Das geht aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem RND vorliegt.

Kinderbetreuung in Hessen: Anderswo ist es noch schlimmer

Der Antwort zufolge fehlen in Nordrhein-Westfalen 75.700 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren, in Baden-Württemberg 41.200 und in Bayern 39.600, obwohl es seit fast zehn Jahren auch für diese Altersgruppe einen Rechtsanspruch auf Betreuung gibt.

Kritisch ist die Situation auch in der Altersgruppe „bis unter sechs Jahre“, obwohl hier bereits seit 1996 ein Rechtsanspruch besteht. Nach den Zahlen des Familienministeriums, die auf Erhebungen aus dem Jahr 2021 basieren, ist auch hier der Mangel in den drei bevölkerungsreichsten Bundesländern am größten, wobei Nordrhein-Westfalen mit 22.800 fehlenden Plätzen erneut an der Spitze liegt, gefolgt von Bayern mit 11.000 und Baden-Württemberg mit 9.100 fehlenden Plätzen.

Kinderbetreuung in Hessen: Ostdeutsche Länder an der Spitze

In Hessen fehlen 28.800 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Dies entspricht 458 Plätzen je 100.000 Einwohner. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren fehlen 9.100 Betreuungsplätze. Dies entspricht 145 Plätzen pro 100.000 Einwohner. Eine Bertelsmann-Studie prognostizierte im vergangenen Jahr ein Gesamtdefizit von bis zu 37.200 Krippenplätzen.

Insgesamt fehlen laut Bundesfamilienministerium derzeit bundesweit 378.000 Kita-Plätze, wobei die ostdeutschen Bundesländer deutlich besser abschneiden. So fehlen in Thüringen 3.100 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 1.700 Plätze für Kinder unter sechs Jahren. (cas)