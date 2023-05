Kita in Hessen verzichtet auf Basteleien zum Mutter- und Vatertag

Eine Kita in Hessen will mit den Kindern künftig keine Geschenke zum Mutter- und Vatertag basteln. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Eine Kita in Amöneburg will keine Geschenke mehr zum Mutter- und Vatertag mit den Kindern basteln. Das sorgt für Irritationen. Wie das Bistum Fulda, zu dem Amöneburg gehört, reagiert, lesen Sie hier:

Amöneburg/Fulda - Die Teamleitung einer katholischen Kita in Amöneburg-Mardorf in Hessen hat aus Diversitätsgründen beschlossen, dieses Jahr auf Mutter- und Vatertagsgeschenke zu verzichten. Diese Entscheidung, die per Elternbrief kundgetan wurde, sorgt für Aufsehen.

Den Elternbrief im Wortlaut können Sie bei fuldaerzeitung.de lesen.

In der Erklärung heißt es: „In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keine Menschen ausschließen.“ Einige Eltern hatten empört darauf reagiert. Das Bistum Fulda entschuldigte sich für die „Irritationen und Missverständnisse“.