Dramatische Rettungsaktion in der Ostsee: Vier Segler aus Hessen nach Mastbruch in Seenot

Von: Erik Scharf

Ein gebrochener Mast, vier Segler in Not. Auf der Kieler Förde spielt sich eine dramatische Rettungsaktion um Schiffbrüchige aus Hessen ab.

Kiel – Dramatische Minuten für vier Menschen aus Hessen auf der Ostsee: Am Mittwoch hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) vier Segler aus einer Notlage auf der Kieler Förde befreit. Das geht aus einer Mitteilung der DGzRS hervor.

Laut den Rettern befanden sich zwei Erwachsene und zwei Kinder auf ihrem acht Meter langen Folkeboot. Bei einem südwestlichen Wind der Stärke 7 und etwa einem Meter hohen Wellen brach der Mast.

Ein Segelboot in der Kieler Förde. Für vier Segler aus Hessen wird der Trip auf dem Wasser zum Alptraum. (Symbolfoto) © Marc Schueler/Imago

Boot treibt vier Kilometer vor Kiel in der Ostsee

Das Boot trieb daraufhin knapp zwei Seemeilen, umgerechnet etwa vier Kilometer, südlich vom Leuchtturm Kiel. Es war in dem stark frequentierten Gebiet nicht mehr steuerbar. Nachdem der Skipper einen Notruf abgesetzt hatte, machte sich der in Laboe stationierte Seenotrettungskreuzer „Berlin“ sofort auf den Weg.

Das Mehrzweckschiff „Scharhörn“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, das sich in der Nähe des Unglücksorts befand, tat es ihm gleich. Beide Schiffe trafen fast gleichzeitig ein. Die unversehrten Segler wurden an Bord der „Berlin“ betreut. Das Arbeitsboot der „Scharhörn“ schleppte das havarierte Segelboot in Richtung Innenförde. (esa)

