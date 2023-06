Wetterdienst warnt vor „extremen Gewitterzellen“ - „Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen“

In der Region Osthessen werden am Donnerstag schwere Gewitter erwartet. (Symbolbild)

Unwetter in Osthessen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine „Vorabinformation Unwetter“ für Osthessen herausgegeben. Demnach ist am heutigen Donnerstag (22. Juni) mit schweren Gewittern zu rechnen.

Hessen - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Mitternacht in Osthessen schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial. Damit haben die Wetter-Fachleute aus Offenbach ihre Prognose für den Raum Osthessen weiter eingegrenzt. Die Gewitter ziehen von Südwesten her auf. Am frühen Morgen galt die sogenannte Vorabinformation Unwetter noch von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 2 Uhr.

fuldaerzeitung.de berichtet wie es mit dem Wetter in der Region weitergeht

„Heute steht uns ein brisanter Unwettertag bevor! Unwettertief Lambert nähert sich Deutschland mit teils heftigen Schauern und Gewittern“ sagt Dominik Jung. Von Baden-Württemberg, über das Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hessen bis nach Berlin, Brandenburg und Sachsen drohen schwere Gewitter, sogar Superzellen sind möglich, erklärt der Diplom-Meteorologe von wetter.net.