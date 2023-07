Klimawandel in Hessen: Soll die Landwirtschaft mehr in die Pflicht genommen werden?

Von: Tadhg Nagel

Der Klimawandel schadet der hessischen Landwirtschaft, darüber sind sich alle einig. Beim EU-Renaturierungsgesetz gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Hessen - Artensterben, ausgetrocknete Böden, Waldbrände und Starkregen: Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch in Hessen immer deutlicher. Gerade die Landwirtschaft trägt einen erheblichen Teil zu dieser Veränderung bei. Dabei könnten die Ökosysteme Hessens im gesunden Zustand ein Teil der Problemlösung sein. Schließlich können sie Arten Schutz bieten und sogar CO₂ binden. Das sogenannte Renaturierungsgesetz der EU sollte diesem Wandel den Weg ebnen. Am Dienstag, dem 27. Juni, ist das Vorhaben vorerst gescheitert, nachdem eine knappe Mehrheit im EU-Umweltausschuss dagegen gestimmt hatte.

Richtig so, findet die CDU-Europaabgeordnete Christine Schneider. Ihre Fraktion, die christdemokratische „Europäische Volkspartei“ (EVP), ist es auch, die das Gesetz nach Angaben von tagesschau.de kategorisch ablehnt. Die EVP sehe in dem Renaturierungsgesetz eine Gefahr für die Ernährungssicherheit in Europa. Gerade jetzt, wo durch den Krieg in der Ukraine weniger Lebensmittel importiert werden könnten, sei es fatal, wenn weniger Fläche für Land- und Forstwirtschaft zur Verfügung stünde.

Der trockene Ackerboden eines Weizenfelds ist von Rissen und Furchen durchzogen. © IMAGO/Robert Poorten

Klimawandel in Hessen: Lösungen zusammen mit den Landwirten finden

Nach Lesart der Christdemokratin würde das Gesetz dazu führen, dass allein in Deutschland 1,3 Millionen Hektar Land stillgelegt würden. Flächen aus der Nutzung zu nehmen, sei jedoch der falsche Weg, um Biodiversitätsschutz und Naturschutz zu verbessern, so Schneider. Stattdessen müssten Lösungen „gemeinsam mit den Landnutzern, mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft, mit der Fischerei“ gefunden werden. Eine Auffassung, die der Hessische Bauernverband teilt.

Bereits im Rahmen der EU-Agrarförderung seien Landwirte verpflichtet worden, vier Prozent ihrer Ackerfläche aus der Erzeugung zu nehmen, so die Pressesprecherin des Verbandes von Spee auf Nachfrage. Hinzu käme eine „Bewirtschaftungsbeschränkung auf Uferrandstreifen oder in verschiedenen Schutzgebieten“. Während andere Arten der Landnutzung kontinuierlich zunähmen, habe die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hessen zwischen 2011 und 2020 sogar geringfügig abgenommen. Von Spee sieht daher zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit „die Notwendigkeit, die Flächenversiegelung auf netto null zu begrenzen“.

Bürokratie und staatliche Vorgaben: Sind hessische Landwirte zu stark in der Pflicht?

Dies sei, neben den neuen Regelungen des hessischen Naturschutzgesetzes, zum Beispiel zur „Vernetzung von Biotopen im Offenland“, zudem ein sinnvoller Beitrag zum Artenschutz. Auch der vom Land Hessen beschlossene „Pestizidreduktionsplan“ trage hierzu bei. Dieser sehe vor, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030, soweit möglich, um 30 Prozent zu verringern. Die, auch von der EVP abgelehnte, EU-Pestizidverordnung gehe mit ihrem Ziel einer Halbierung des Verbrauchs bis 2030 jedoch zu weit.

Schon jetzt würde die hessischen Landwirt:innen zu stark mit bürokratischen Vorgaben belastet, was sie von „der Herstellung qualitativ hochwertiger Lebensmittel“ abhalten würde, so von Spee. Die Forderungen seinen bereits von dem am 07. Juni 2023 in Kraft getretenen hessische Naturschutzgesetz (HeNatG) abgedeckt. Das Vorhaben der EU, ihre Mitgliedsstaaten zu verpflichten, bis 2030 mindestens ein Fünftel der geschädigten Land- und Wasserflächen zu renaturieren, würden ihr zufolge lediglich in „unüberschaubarer Bürokratie“ enden, da es eine „Vervielfachung von inhaltsgleichen Regeln“ darstellen würde.

Klimawandel in Hessen: Kulturlandschaften überwiegend in einem ökologisch schlechten Zustand

Eine ganz andere Bewertung nimmt die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus vor. „Dieses Gesetz ist notwendig, um das Artensterben zu stoppen und unsere Klimaziele einzuhalten, denn zehn Prozent der europäischen Klimaziele beruhen darauf, dass wir gesunde Ökosysteme haben, die CO₂ binden können“, erklärte die Abgeordnete gegenüber tagesschau.de. Diese Notwendigkeit sieht auch Prof. Dr. Plieniger von der Universität Kassel. „Es besteht Einigkeit, dass die Kulturlandschaften Europas überwiegend in einem ökologisch schlechten Zustand sind.“, so der Landschaftsökologe, der in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) zu Sozialökologischen Interaktionen in Agrarsystemen forscht, auf Nachfrage.

Renaturierung sei weltweit ein Thema, daher schaue man im „im Ausland sehr aufmerksam“ auf das Vorhaben der EU. Es mache ihn „sprachlos, wie insbesondere der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber gegen jegliche wissenschaftliche Expertise und alleine aus Populismus diese wichtige Initiative zu blockieren versucht“. Damit schade er, neben dem Ansehen der EU, der Natur und den ländlichen Räumen. Es gehe bei dem Entwurf weder darum, Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, noch um die Ausweisung neuer Naturschutzgebiete. Ziel sei hingegen die Verbesserung des ökologischen Zustands von Naturräumen, was „eine nach der guten fachlichen Praxis durchgeführte land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung“ nicht ausschließe.

Auch in Hessen: Die Landwirtschaft ist bereits heute deutlich von der Klimakrise betroffen

Die Landwirtschaft sei „bereits heute deutlich von der Klimakrise betroffen“. Trockenheit mindere die Erträge, Starkregen vernichte ganze Kulturen. Vielfältige, naturnahe Agrarlandschaften, die von dem Gesetz gefördert werden sollen, dienten auch dazu „die Agrarproduktion gegen Klimaextreme abzusichern“, so der Landschaftsökologe. Das Bestreben der EU sei ein Schritt, um die Versorgungssicherheit langfristig sicherzustellen und würde daher „nicht nur von Umweltverbänden, sondern auch von der Lebensmittelwirtschaft“ sowie von „progressiven und Ökolandwirten und vielen weiteren Akteuren ausdrücklich begrüßt“.

Eine Ablehnung der EU-Pestizidverordnung kann Plieniger ebenso wenig nachvollziehen. Über einzelne Einsatzgebiete, die besonders betroffen seien, wie der Obst- oder Weinbau, könne man sich streiten. „Einfach weiterwirtschaften wie bisher“, sei jedoch keine Option, da die gängige Praxis des sehr hohen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln unzweifelhaft „eine wesentliche Ursache für den Rückgang der Biodiversität in der Agrarlandschaft“ sei.

Hessische Landwirte in der Pflicht: Zu wenig Fortschritte bei der Verbesserung des Umweltzustands

Die Landwirtschaft sei zwar „von verschiedensten gesetzlichen Regelungen betroffen“, da sie mehr als die Hälfte der Flächen in Deutschland bewirtschafte. Dafür jedoch gleichzeitig in großem Ausmaß finanziell durch die Öffentlichkeit unterstützt. Es sei sowohl im Interesse der Steuerzahler:innen, als auch der Landwirt:innen, dass darauf geachtet werde, „dass im Gegenzug für Zahlungen an die Landwirtschaft relevante Leistungen für die Gesellschaft erbracht werden– etwa die Pflege vielfältiger Kulturlandschaften“.

Es gebe eine „Vielzahl von Ideen, wie Landwirte dazu motiviert werden können, sich gemeinschaftlich für eine Verbesserung des Umweltzustands in den Agrarlandschaften zu engagieren“, diese würden jedoch, nicht zuletzt wegen des Einflusses von Lobbyverbänden, in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU zu wenig umgesetzt.

Humusreiche Böden als CO2-Speicher: Die Lösung für den Klimawandel in Hessen?

In Hessen hatte zuletzt Die Linke kritisiert, dass es zu wenig Fortschritte in der Sache gebe. „Die Ökolandwirtschaft in Hessen verharrt bei 16 Prozent, umweltschädliche Subventionen wurden nicht gestoppt. Es gibt keine Trendumkehr beim Biodiversitätsverlust auf den Äckern und keine Verbesserung beim Tierwohl“, so die landwirtschaftspolitische Sprecherin der Partei. Hintergrund war der Antrag von CDU und Grünen zur Landwirtschaftsförderung im Hessischen Landtag. Mit Blick auf die Klimakrise will Schwarz-Grün in Hessen humusreiche Böden besonders fördern. Diese Flächen könnten gut Regenwasser und CO₂ speichern, so der Grünen-Abgeordnete Hans-Jürgen Müller am Mittwoch, dem 28. Juni.

Darin sind sich auch der hessische Bauernverband und Landschaftsökologe Plieniger einig: Der Erdboden kann bei richtiger Bewirtschaftung wesentlich mehr CO₂ binden, als bisher. Böden seien „nach den Ozeanen die größten CO₂-Speicher der Welt“, so die Pressesprecherin des Bauernverbandes. An dem Punkt, wie diese Bewirtschaftung aussehen soll, scheiden sich die Geister jedoch wieder. (Tadhg Nagel)

Welches enorme Ausmaß von Schäden Extremwetterereignisse hervorrufen könne, wurde am Donnerstag, dem 22. Juni, in Kassel sichtbar. Starke Regenfälle in kurzer Zeit hatten die Stadt in einen Ausnahmezustand versetzt.