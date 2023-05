Hanau-Ausschuss: Ehemalige Präsidentin des Landeskriminalamtes sagt aus

Von: Yağmur Ekim Çay, Gregor Haschnik

Am Freitag geht es im Hanau-Ausschuss auch um die Themen „Notruf“, „Einsatz in der Tatnacht“ und „Umgang mit Überlebenden und Angehörigen“. © Renate Hoyer

Im Ausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau steht bei der Sitzung an diesem Freitag der Polizeinotruf am Tatabend im Fokus. Alle Entwicklungen.

Update vom Freitag, 5. Mai, 13.15 Uhr: Als Sachverständige hat Heike Kleffner, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, den Umgang mit den Überlebenden und Hinterbliebenen kritisiert. Es habe unter anderem Versäumnisse bei der Kommunikation von Polizei und Justiz gegeben, die Betroffenen des rassistischen Terroranschlags seien bei vielen Aspekten im Unklaren gelassen worden. Das wiege auch deshalb schwer, weil „umfassende Information der Schlüssel zur Möglichkeit sind, auch schwere und traumatische Erlebnisse zu verarbeiten“, so Kleffner.

Würden Betroffene nicht informiert, blieben sie in einem Zwischenstadium. Darüber hinaus warteten sie weiterhin auf eine Entschuldigung, etwa von der hessischen Polizeiführung. Kleffner verwies zudem darauf, dass bei einem Teil der Angehörigen und Überlebenden die Verfahren zur – ohnehin geringen – Opferentschädigung noch immer nicht abgeschlossen seien, was zu finanziellen Schwierigkeiten führe.

Die heutige Ausschusssitzung hat aufgrund einer nicht-öffentlichen internen Sitzung mit Verzögerung begonnen.

Hanau-Ausschuss: Der frühere Polizeipräsident sagt aus

Erstmeldung vom Freitag, 5. Mai, 10.07 Uhr: Wiesbaden - Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau steht bei der Sitzung an diesem Freitag (9.30 Uhr) unter anderem der Polizeinotruf am Tatabend im Fokus. Hinterbliebene werfen den Behörden vor, der Hanauer Notruf sei zur fraglichen Zeit überlastet gewesen. Hierzu sollen unter anderem ab 11 Uhr die frühere Präsidentin des Landeskriminalamts, Sabine Thurau, sowie ein früherer Staatssekretär im hessischen Innenministerium gehört werden.

Um 15:00 Uhr wird als Sachverständiger Prof. Dr. Tobias Singelnstein, Professor für Strafrecht und Kriminologie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main, und um 16:30 Uhr der frühere Polizeipräsident des Präsidiums Südosthessen, Heinrich Bernhardt, zu den Themen „Notruf“, „Einsatz in der Tatnacht“ und „Umgang mit Überlebenden und Angehörigen“ befragt werden. Um 17:30 Uhr ist ein Polizeibeamter zu den Themen „Bewertung Abläufe, Strukturen, Versäumnisse“ und „Veränderungsbedarf“ als Zeuge geladen.

„Wir fordern euch alle auf, die letzten drei Sitzungen im Landtag teilzunehmen und nochmal so viel wie möglich Öffentlichkeit herzustellen“, so die Initiative 19. Februar. Das Ende des Untersuchungsausschusses bedeute nicht das Ende des Kampfes um lückenlose Aufklärung. (yec/gha mit dpa)