Neue Odenwald-Hymne von Dietmar Diamant: Die „Oureweller“ saufen gerne

Von: Anna Kirschner

Dietmar Diamant hat mit dem Rapsong „Oureweller“ eine Liebeserklärung an seine Heimat, den Odenwald, geschrieben. © Screenshot Youtube/Dietmar Diamant Mussig

Einer der bekanntesten Hessischbabbler hat jetzt einen Rapsong veröffentlicht, der das Lebensgefühl im Odenwald wiedergeben soll. Es geht vor allem um Bier.

Odenwaldkreis – Dietmar Diamant hat seiner Heimat, dem Odenwald, eine neue Hymne verpasst. Berühmt geworden ist der „Oureweller“ als Hessischbabbler auf Instagram und Youtube. Dort veröffentlicht er bekannte Videoclips auf Filmen wie Titanic und Barbie oder von Nachrichten und Interviews etwa mit Elon Musk (alias Egon Schnaps) mit neuer Vertonung. Im Fokus stehen bei den Umdichtungen in breitestem Odenwälderisch vor allem Ebbelwoi und Bier, kurzum: das Saufen. Fast 75.000 Menschen folgen ihm dafür allein auf Instagram.

Rapsong und Odenwald-Hymne: „Oureweller“ von Dietmar Diamant gibt‘s auf Youtube

Nun hat er ein professionell produziertes Musikvideos zu seinem Rapsong „Oureweller“ veröffentlicht. Mehr als 50.000 Male wurde es bereits auf Youtube aufgerufen. Der Hessenschau sagte der Comedian, der im Internet um Anonymität bemüht ist, er habe in seinem Song das Lebensgefühl im Odenwald wiedergeben wollen, wie er es erlebe. Nun könne die Liebeserklärung an den Odenwald auf der Kerb und bei Partys laufen. Und zwar im tiefsten, ländlichsten Odenwald, aus dem Diamant selbst offenbar stammt und den er hier besingt.

Und so geht die erste Strophe im Rap-Song: „Wo de Bus nur alle zwo Stunn fährt / un mer jeden Samstag mojjend die Stroße kehrt / Haste mit 14 schon die Dose geleert und Badesalz uff´m Walkman in de Hose geheert. / Stabile Leut, von do geht koaner pumpe, / trotzdem dicke Ärm vom Stroße kehrn und Kühe stumpe. / Bestell en kloanes Bier, und du kriest en Humpe, / wenn´s um´s Saufe geht do lasse mir uns hier net lumpe.“

„Oureweller saufen schneller“: Im neuen Odenwald-Song gehts um Obstler und Bier

Darüber hinaus lobt Diamant die 150 Liter Bier im Partykeller, das Kilo Schnitzel pro Person auf dem Teller, und egal, wie schnell ihr sauft, die Oureweller „saufen schneller“. Eine große Rolle spielen nicht nur Schmucker Bier und das Brauereilager im Musikvideo, sondern auch der Kochkäse, Obstler und lokale Mopedclubs wie die „Oureweller Hirschreider“, die den Songtitel schon lange im Logo tragen.

Im Video tauchen lokale Unternehmen wie die Odenwälder Kochkäserei und Sponsoren wie die Privatbrauerei Schmucker auf; im Produktkatalog dieser Brauerei ist Dietmar Diamant mit seiner eigenen Marke vertreten. Aber auch mindestens eine weitere Internetberühmtheit, die mit hessischem Gebabbel punktet, hat einen Cameoauftritt: „Hessedogg“, der auf Tiktok mit Techno, Dialekt und Bio-Produkten bekannt wurde. (Anna Kirschner)

