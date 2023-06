Mit „Zerrero“ Lebensmittel retten: Tegut testet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neues System

Das System wird aktuell in drei ausgewählten Märkten getestet – darunter in Eichenzell bei Fulda. (Symbolbild) © Björn Friedrich/dpa

Mit künstlicher Intelligenz und dem Einsatz von „Zorrero“ will die Firma Tegut gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgehen. Das System wird aktuell in drei ausgewählten Märkten getestet – darunter in Eichenzell.

Eichenzell - Der Lebensmitteleinzelhändler aus Fulda möchte bei der Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung den nächsten Schritt gehen und testet in drei ausgewählten Märkten ein neues System, das schon bald dazu beitragen könnte, diese Verschwendung noch einmal drastisch zu reduzieren – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Das Projekt trägt den Namen „REIF“ und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Insgesamt arbeiten 40 Unternehmen an diesem Projekt mit. „REIF“ steht für „Ressource-Efficient Economic and Intelligent Foodchain“ (deutsch: „Ressourceneffiziente wirtschaftliche und intelligente Lebensmittelkette“). Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer digitalen Plattform, um die Lebensmittelverschwendung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz drastisch zu reduzieren, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette.