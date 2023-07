Nach schweren Ausschreitungen in Gießen: Ein tiefer Riss geht durch die Community

Von: Christoph Hoffmann

Teilen

Die schweren Ausschreitungen beim Eritrea-Festival in Gießen lassen den Riss zwischen den in Deutschland lebenden Landsleuten größer werden.

Gießen – In Deutschland leben 82 000 Eritreer, davon viele im Rhein-Main-Gebiet und in Gießen. In den 90er-Jahren kamen viele Menschen aus dem nordostafrikanischen Land nach Deutschland, weil sie vor dem Krieg gegen Äthiopien geflohen waren; Eritrea hatte zuvor seine Unabhängigkeit erklärt und 1993 erlangt. Viele von ihnen sympathisieren mit dem aus der Unabhängigkeitsbewegung hervorgegangenen autokratischen Regime von Langzeitherrscher Isayas Afewerki.

Hintergrund der Flucht von Eritreern seit den 2010er Jahren ist die Verfolgung und Unterdrückung der Opposition sowie die Missachtung von Menschenrechten im Land, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren. Für die Opposition ist Afewerki der »Putin Afrikas«.

Das Eritrea-Festival in Gießen spaltet die Community in Deutschland. © Helmut Fricke/dpa

Umstrittenes Festival seit 2011 in Gießen – davor in Frankfurt

Das umstrittene Festival wird bereits seit dem Jahr 2011 in Gießen veranstaltet, davor war es in Frankfurt zu Hause. Die Konzentration auf Gießen beziehungsweise Hessen hat seine Gründe. Laut der FAZ leben in Hessen mehr als 18 000 der insgesamt 82 000 Eritreer in Deutschland.

In Gießen betreibt das Land seit Jahrzehnten zudem die Zentrale Erstaufnahme für Flüchtlinge. Obendrein gibt es in Gießen die Justus-Liebig-Universität und die Technische Fachhochschule Mittelhessen, an denen auch Eritreer studieren. (khn/chh)