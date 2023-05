Deutschlandticket noch nicht da - Bestellbestätigung reicht in Hessen vorerst aus

Von: Jacob von Sass

Viele Kunden in Hessen warten noch immer auf ihr Deutschlandticket. Laut der Deutschen Bahn reicht die Bestellbestätigung erst einmal als Fahrschein aus.

Hessen – Es sollte der große Coup für alle Bahnreisenden in Hessen und im Rest des Landes werden: das Deutschlandticket für 49 Euro. Doch Anfang Mai, passend zur Einführung des neuen Fahrscheins, gab erst einmal Datenpannen, lahmgelegte Internetseiten und weitere Probleme mit dem Deutschlandticket. So erhielten zum Beispiel Kunden, die das Ticket über den Internet-Browser bei der Deutschen Bahn kaufen wollten, nur eine Bestellbestätigung und kein richtiges Ticket.

Das führte bei vielen Fahrgästen zu Irritationen und warf einige Fragen auf. Darf das Ticket überhaupt schon genutzt werden, obwohl man noch keinen richtigen Fahrschein erhalten hat? Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte auf Nachfrage: „Bei Kunden, die bis zum 1. Mai noch kein Deutschlandticket erhalten haben, wird die Bestellbestätigung vorübergehend als gültiger Fahrausweis anerkannt.“ Diese Bestimmung gelte zunächst bis zum 31. Mai.

Deutschlandticket in Hessen: Bestellbestätigung wird bis zum 31. Mai als Fahrschein anerkannt

Auch bei Bahnreisenden, die aus einem bestehenden Abo zum Deutschlandticket gewechselt sind, kam es anscheinend zu Problemen bei der Ticketausgabe. „Diese Kunden können bis zum Eintreffen des neuen Tickets mit ihrem bisherigen Abo-Ticket vorübergehend weiterfahren“, so die Bahnsprecherin. Auch diese Regelung gelte zunächst bis zum Ende dieses Monats. In der Theorie können Fahrgäste, die bis jetzt noch kein Ticket erhalten haben, also aufatmen. Doch wissen die Kontrolleure in den Bahnen darüber überhaupt Bescheid oder müssen die Kunden am Ende doch eine Strafe wegen Schwarzfahrens fürchten?

Auch hier gibt die Deutsche Bahn Entwarnung: „Unsere Personale sind geschult und zudem vorübergehend kulant bei Problemen mit dem Deutschlandticket.“ Im Mai sollte es für Fahrgäste also keine Probleme in den Zügen in Hessen und im Rest von Deutschland geben. Doch warum gab es überhaupt so viele Komplikationen bei der Einführung des neuen Tickets? Das liege laut der Bahnsprecherin vor allem daran, dass es sich bei dem Deutschlandticket um ein digitales Abonnement handele, dass man im Vergleich zum 9-Euro-Ticket nicht am Fahrkartenautomaten erwerben könne. Mittlerweile gibt es laut Bahn aber „keine Beeinträchtigungen mehr beim Verkauf des Deutschlandtickets.“ (Jakob von Sass)