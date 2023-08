Alarmierende Zustände: Tierheime in Hessen am Limit – „Platzen aus allen Nähten“

Von: Erik Scharf

Teilen

Die Situation in den hessischen Tierheimen spitzt sich zu. Besonders Hunde sind betroffen und landen auf Wartelisten.

Sulzbach – Die hessischen Tierheime stehen vor einer immer dramatischeren Lage. „Sie stoßen an ihre Grenzen“, so eine Vertreterin der Tierschutzorganisation Tasso aus Sulzbach. In einigen Fällen ist es nicht mehr möglich, weitere Tiere aufzunehmen.

Auf der Webseite des Tierheims Oberursel ist zu lesen: „Leider platzen wir im Moment aus allen Nähten und können zur Zeit keine Abgabetiere mehr aufnehmen.“ Vor allem Hunde sind davon betroffen, es existiert eine Warteliste.

Neues Finanzierungskonzept für Tierheime in Hessen gefordert

Ute Heberer, stellvertretende Vorsitzende des Landestierschutzbundes Hessen in Altenstadt, bestätigte die kritische Situation. Schon vor den Sommerferien habe es eine Zunahme von abgegebenen und ausgesetzten Tieren gegeben, so Heberer. In dieser Woche sei es beispielsweise schwierig gewesen, Unterkünfte für 29 Katzen zu finden. Diese waren vom Veterinäramt in einer Wohnung im Kreis Groß-Gerau beschlagnahmt worden. Schließlich wurden sie auf verschiedene Tierheime in ganz Hessen verteilt.

Mischlinge stehen in einem Gehege im Tierheim „Wau-Mau-Insel“ in Kassel. (Archivfoto) © Swen Pförtner/dpa

Heberer forderte neue Finanzierungskonzepte für die Tierheime. Zudem sollten sie ihre Tiere zu anderen Gebührensätzen beim Tierarzt behandeln lassen können.

Tierheime in Hessen: Steigende Kosten, weniger Personal

Die Liste der Herausforderungen in den Tierheimen ist umfangreich. Sie müssen mit steigenden Kosten für Tierärzte, Mitarbeiter und Futter umgehen. Gleichzeitig fehlt es an Pflegepersonal. Zudem geben immer mehr überlastete Menschen schwierige oder vernachlässigte Tiere ab.

„Jeden Tag rufen Leute an, der Hund habe gebissen und müsse weg“, berichtete die stellvertretende Vorsitzende des Landestierschutzbundes. Viele Hunde seien impulsiv gekauft worden. Sie stammen beispielsweise aus Qualzuchten oder sind Arbeitshunderassen wie Wach- oder Hütehunde. „Wenn sie ihren genetisch vorgegebenen Job dann ausüben, also wachen oder hüten, kommen die Menschen damit nicht zurecht.“

Ein Tier zu haben bedeutet eine große Verantwortung. Dies sollte jedem bewusst sein, bevor er ein Tier aufnimmt, mahnte die Sprecherin von Tasso. (esa/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Erik Scharf sorgfältig geprüft.