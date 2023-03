80-Jähriger wird Opfer von Telefon-Betrügern: Masche mit tödlichem Unfall

Ein 80-Jähriger aus Hessen erhielt einen Schockanruf (Symbolfoto). © Julian Stratenschulte/dpa

Ein 80-Jähriger aus Hessen erhielt einen sogenannten Schockanruf. Mit einer dreisten Masche wollten die Betrüger ihn dazu bewegen, ihnen Geld zu übergeben. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hanau - Wie das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach mitteilte, hatte ein 80-jähriger Mann im Main-Kinzig-Kreis am Dienstag (28. März) in mittlerweile bekannter „Schock-Manier“ einen Anruf erhalten, indem ihm berichtet wurde, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe. Nun sei die Zahlung einer Kaution zur Freilassung der Tochter nötig.

Wie die Polizei es schaffte, den Betrüger festzunehmen, verrät fuldaerzeitung.de.

„Indem die Betrüger ihr Opfer geschickt am Telefon hielten und Anweisungen gaben, dass Geld von der Bank zu holen und einem Abholer auszuhändigen, stand eine Übergabe des Geldes kurz bevor“, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der 80-Jährige ging am Dienstagnachmittag zum vereinbarten Treffpunkt - einem Parkplatz am Steinheimer Tor in der Innenstadt von Hanau. Dabei riefen ihn immer wieder angebliche Richter und Staatsanwälte an. Letztlich erschien gegen 17.20 Uhr ein Mann auf dem Parkplatz, um das Geld entgegenzunehmen.