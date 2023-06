Zwei weitere Geisterräder in Frankfurt

Von: Florian Leclerc

An der Taunusanlage erinnert ein Geisterrad an eine verstorbene Radfahrerin. Foto: Rente Hoyer © Renate Hoyer

Die Gruppe, die in Frankfurt Geisterräder aufstellt, trifft sich erneut zu einer Gedenkfahrt. Diesmal geht es in weißer Kleidung durch den Frankfurter Nordwesten.

Eine Privatinitiative lädt zu einer Fahrt im Gedenken an die verstorbenen Radfahrerinnen und Radfahrer im Frankfurter Straßenverkehr ein. Unterstützt wird die Initiative unter anderem von ADFC, Radentscheid, Greenpeace, VCD, Transition Town und Eintracht Frankfurt Triathlon-Radsport, Die Fahrt beginnt am Dienstag, 13. Juni, 18 Uhr an der U-Bahn-Station Heddernheim. Dort endet sie auch wieder gegen 20 Uhr.

Die Teilnehmenden werden gebeten, keine Musikanlagen mitzubringen und auf der Fahrt möglichst zu schweigen. Erwünscht ist weiße Kleidung – wie auch die „Geisterräder“ in Gedenken an die Toten weiß gestrichen sind. Bislang wurden 14 solcher Räder in Frankfurt aufgestellt.

Zwei Geisterräder erinnern an Verstorbene

Auf der Fahrt durch den Frankfurter Nordwesten sollen zwei weiter Geisterräder (englisch: Ghostbikes) aufgestellt werden. Ein Rad erinnert an einen 56-jährigen Radfahrer, der im März 2023 auf der Straße „An der Bergstraße“ an der Ecke zum Habichtsweg ein parkendes Auto, in dem eine Frau saß, passierte, stürzte, und an den Folgen des Sturzes starb.

Ein weiteres Geisterrad erinnert an das zwölfjährige Mädchen, das 2016 am Bahnübergang der U-Bahn-Station Kalbach (Oberer Kalbacher Weg) von einem Lastwagen überfahren wurde und starb,

Im Mai gab es bereits eine Radtour mit etwa 100 Teilnehmenden zum Gedenken an die Opfer im Straßenverkehr. Laut Unfallstatistik der Frankfurter Polizei verunglückten im Jahr 2021 insgesamt 683 Radfahrerinnen und Radfahrer bei Unfällen in der Stadt, 86 wurden schwer verletzt, eine Person starb.

