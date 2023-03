Zwei Tote am Flughafen gefunden

Von: Stefan Behr

Ein Mann erschießt eine Frau und sich selbst nahe der Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt.

Ein 47 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Freitag in einem Parkhaus nahe der Gateway Gardens am Flughafen eine 50-jährige Frau und sich selbst erschossen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich gegen 3 Uhr ein Anrufer gemeldet, dass in einem Parkhaus in der Jean-Gardner-Batten-Straße eine leblose Frau auf dem Boden liege. Die Polizei fand dies bei ihrem Eintreffen bestätigt und stellte vor Ort fest, dass die Frau durch mehrere Schüsse in den Oberkörper getötet worden war. Bei der weiteren Absuche des Parkhauses wurde dann die Leiche des Mannes und wahrscheinlichen Täters gefunden, der sich augenscheinlich selbst tödliche Verletzungen zugefügt hatte. In unmittelbarer Nähe wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt.

Nach Polizeiangaben sollen „Opfer und Täter in der Vergangenheit in einer Beziehung zueinander gestanden haben“. Das Motiv, der genaue Tathergang sowie der Zeitpunkt sollen nun ermittelt werden. Eventuelle Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 755 511 99 mit ihr in Verbindung zu setzen. skb