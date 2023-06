Zwei Gymnasien für 2024 in Frankfurt geplant

Von: Sandra Busch

Am Gymnasium Süd wird dieses Jahr fast kein Kind mit Zuweisung die Einschulung feiern. c. Boeckheler © Christoph Boeckheler

Das Dezernat ist in Verhandlungen, um zwei Schulen eröffnen zu können. Im Übergang auf die weiterführende Schule reichten die Plätze jetzt, aber 470 Kinder mussten zugewiesen werden.

Die Stadt plant, im nächsten Jahr zwei neue Gymnasien zu gründen. „Das Dezernat befindet sich aktuell in Verhandlungen, mit dem Ziel, zwei Schulen im Sommer 2024 zu eröffnen“, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) auf Anfrage. Welche das sein werden und wo sie eröffnet werden, werde sie öffentlich machen, wenn die entsprechenden Gremienbeschlüsse vorlägen.

Möglicherweise könnte eines der Gymnasien in den Günthersburghöfen eröffnen. Anfang des Jahres hatte Weber Pläne für die Schule am Günthersburgpark vorgestellt. Einen Bau in den Günthersburghöfen haben die Stadtverordneten aber noch nicht beschlossen. Ein weiteres Gymnasium ist laut Schulentwicklungsplanung etwa in der Bildungsregion Mitte-Nord vorgesehen, eines in der Bildungsregion Ost.

Gymnasien werden dringend in Frankfurt gebraucht

Die Gymnasien werden dringend gebraucht. Das sagt nicht nur Stadtelternbeirätin Rafaela Hartenstein, sondern auch Alexander Tulatz vom Staatlichen Schulamt. Denn die Plätze im neuen Jahrgang fünf haben wieder gerade so gereicht. „Neue Gymnasien wären eine Entlastung für die Frankfurter Schullandschaft“, sagt Tulatz.

6100 Kinder befinden sich in diesem Jahr im Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule. 470 haben keinen Platz an einer ihrer Wunschschulen bekommen, sie wurden einer Schule zugewiesen. Das entspricht etwa 7,7 Prozent. „Das liegt im Bereich des Vorjahres“, sagte Tulatz. Durch das 2022 eröffnete Gymnasium Süd „ist Druck rausgenommen worden“. Es sei auch in diesem Jahr sehr gut gewählt worden und habe fast keine Zuweisungen erhalten.

An den Gymnasien gab es in Frankfurt nur noch wenige freie Plätze

Zugewiesen wurden im gymnasialen Bereich 278 Schüler:innen. Sie wurden vor allem an die Gymnasialzweige der kooperativen Gesamtschulen geschickt. An den Gymnasien gab es nur einige wenige freie Plätze, etwa am Heinrich-von-Gagern und an der Liebigschule. Aber eigentlich sind die Gymnasien voll, Schulen mussten zusätzliche Klassen eröffnen, damit die Kinder untergebracht werden konnten.

„Und das ist ja nicht das erste Jahr mit einer solchen Mehrbelastung“, sagte Hartenstein. Die Schulen seien räumlich über dem Limit. „Die Zustände sind unzumutbar.“ So müssten etwa regelmäßig Klassen parallel in der Aula unterrichtet werden oder in die Bibliothek ausweichen. „Das kann man alles nicht dauerhaft so fortführen.“

192 Kinder bekamen bei den integrierten Gesamtschulen nicht ihre Wahl

An den integrierten Gesamtschulen können 192 Schüler:innen nicht ihre Wunschschule besuchen. „Da gibt es Schulen, die sehr stark und welche, die weniger stark angewählt werden“, sagte Tulatz. Entsprechend müssten die Kinder zugewiesen werden. „Bei integrierten Gesamtschulen entscheiden Eltern sich oft sehr bewusst für ein bestimmtes Schulprofil.“ Am Gymnasium hingegen zähle häufig: „Hauptsache, Gymnasium.“

Die ersten Widersprüche liegen im Staatlichen Schulamt bereits auf dem Tisch. „Doch die Erfolgsaussichten sind gering“, sagte Tulatz. Auch bei den in der Vergangenheit angestrengten Eilverfahren. Die Klagen seien immer vom Gericht abgelehnt worden.