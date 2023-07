Zwei Frankfurter Jungs fliegen zur Roboter-WM

Von: Steven Micksch

Jonah und Henri (mit Brille) beim Training mit ihren selbst gebauten Robotern für die Weltmeisterschaft Anfang November in Panama. © Peter Jülich

Die beiden Elfjährigen Jonah und Henri stehen im Finale der „World Robot Olympiad“. Im November fliegen sie nach Panama, um sich mit den Besten zu messen.

An ihrer Trainingsanlage im Keller des Hauses in der Frankfurter Kuhwaldsiedlung sind Jonah und Henri in ihrem Element. Während der kleine Roboter automatisiert über die Anlage flitzt, erklären die beiden, was die Maschine da überhaupt macht. Auf dem Feld liegen verschiedenfarbige Bausteine, die der Roboter am Zielort auf das farblich passende Feld legen muss. Zwei Steine muss er auch aus einer Art Kiste holen. Zwischendurch muss noch ein Wal in die linke obere Ecke gebracht und vier Korallen ebenfalls an festgelegte Zielorte verschoben werden. Was in der Theorie sehr kompliziert und komplex klingt, sieht in der Praxis irgendwie leicht aus. Das kleine Fahrzeug erledigt alles problemlos. Doch davor war eine Menge Programmierarbeit nötig, um die Routine des Roboters für die Aufgabe zu entwickeln.

Die beiden Frankfurter Jungs sind beide elf Jahre, quasi Nachbarn, besuchen die Liebigschule und haben beim Deutschlandfinale der World Robot Olympiad (WRO) den ersten Platz in ihrer Altersklasse gewonnen. Anfang November fliegen sie dann zur Weltmeisterschaft nach Panama, um sich mit den besten Teams aus 60 Ländern zu messen. „Es gibt einen gewissen Ruhm“, sagt Jonah. Dabei zu sein sei für ihn aber alles, er weiß, dass die Kinder anderer Nationen, wie Taiwan oder Japan, nochmal andere Kaliber im Roboterbauen sind. Aber: „Ich sehe was von Panama und bin beim Weltfinale dabei.“ Das sei schon Belohnung genug.

Dabei müssen die beiden Jung-Ingenieure ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ihre im Roboter hinterlegte Programmierung wirkt ziemlich clever und ermöglicht es den beiden, auch bei neuen Aufgabenstellungen eine Lösung zu finden. Denn beim Regionalentscheid in Offenbach und dem Deutschlandfinale in Freiburg galt es, die eingangs beschriebene Aufgabe zu bewältigen. Das wussten alle Teilnehmer:innen im Vorfeld. Es gab eine Zufallskomponente, nämlich zwei farbige Bauklötze konnten an vier verschiedenen Stellen auf dem Feld sein. Das muss der Roboter erkennen und dann das richtige Zielfeld ansteuern. Für das Fahrzeug von Jonah und Henri ist es kein Problem.

Spannender wurde es dann am zweiten Tag des Deutschlandfinales und wird es auch beim Weltfinale. Dann gilt es den Roboter so umzuprogrammieren, dass er eine bis dato unbekannte Aufgabe erledigen kann. Dazu kommt eine Zeitvorgabe, in der die Programmierung erledigt werden muss. „Wir haben den Tisch in Koordinaten eingeteilt“, erklärt Henri. Dadurch müssen sie keine Abstände im Code hinterlegen, falls der Roboter andere Orte auf dem Tisch ansteuern muss. Man kann dann einfach die Zielkoordinaten eingeben.

Auch über das Design des Roboters entscheidet jedes Team selbstständig. Vorgabe ist nur, dass er in einen Würfel mit 25 Zentimeter Kantenlängen passen muss und nur aus original Legosteinen bestehen darf. Die Jungs folgen aber dem Grundsatz: je simpler, desto besser. Das spiegelt sich auch im Teamnamen „Simple Bots Elementary“ wider. Die Einfachheit kam den beiden auch in den bisherigen Ausscheiden entgegen, denn dort muss jedes Team seinen Roboter zunächst aus dem Gedächtnis zusammenbauen.

Die beiden Jungs sind seit ihrem achten Lebensjahr im Roboter-Business unterwegs. Jonah wurde inspiriert von seinem großen Bruder David, der mittlerweile 16 ist und auch an der Deutschen Meisterschaft teilnahm. Jonah wollte es damals auch mal ausprobieren und lud seinen Freund Henri ein mitzumachen. 2021 fand der Wettbewerb nur online statt, 2022 wieder in Präsenz, wo die beiden beim Deutschlandfinale auf Platz sieben landeten. In diesem Jahr gelang dann der große Wurf. Dabei setzten sie sich in ihrer Altersklasse gegen 111 andere Teams durch.

Jonahs Vater Jochen Weilandt ist stolz auf die Leistung der beiden Jungs. „Ich hätte es als Kind toll gefunden, wenn es so etwas gegeben hätte“, sagt er. Auch ihm mache das Entwerfen Spaß, er vermittelte den Kindern das Grundwissen, rund um Drehmomente, Leistungsübertragung und Winkelberechnungen.

Einmal pro Woche kommen die Kinder zum Training in den Keller. Probieren neue Sachen aus, bauen, programmieren. In den Wochen vor einem Wettbewerb intensivieren sie das Training auf zwei- oder dreimal die Woche. So werden sie es sicherlich auch vor Panama halten. Wer weiß, was dann nicht alles drin ist. Und von der Türkei träumen die Jungs auch schon. Dort ist 2024 das Weltfinale. „Auch ein schönes Land“, findet Jonah. Da muss sich die Konkurrenz warm anziehen, denn die Tüftler haben das Weltfinale fest im Blick.

Die Aufgaben für den kleinen Roboter sind mitunter ganz schön knifflig. © Peter Jülich