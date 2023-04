Zusammenkommen im Ramadan

Von: Timur Tinç

Frankfurt 18.4.2023 Fastenbrechen Ramadan in der Stadtwerke Halle © Monika Müller

Rund 200 Gäste folgen dem städtischen Empfang zum gemeinsamen Fastenbrechen.

Zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit hat Frankfurts Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) am Dienstag rund 200 Gäste der unterschiedlichsten muslimischen Gemeinden und der Zivilgesellschaft in die Mainarcaden zum Fastenbrechen im muslimischen Fastenmonat Ramadan eingeladen. „Es ist ein Zeichen des friedlichen Zusammenlebens“, sagte Eskandari-Grünberg. Vor der Veranstaltung demonstrieren Iranerinnen und Iraner und kritisierten, dass muslimische Gemeinden das Mullah-Regime nicht verurteilten. Die Bürgermeisterin zeigte sich angesichts der Situation in ihrem Herkunftsland „sehr bedrückt“.

Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner erklärte, dass der Ramadan eine Zeit sei, sich auf das Wesentliche zu besinnen: „Dankbarkeit, Frieden, und Vielfalt“, seien die zentralen Werte. Onur Akdeniz, Landesgeschäftsführer der Ditib Hessen und Mitglied des Rats der Religionen betonte, dass muslimische Gemeinden sich im Ramadan ganz besonders um die Mitmenschen kümmern, gleich ihrer Herkunft. Der Vorsitzende der Kommunalen Ausländervertretung, Jumas Medoff sagte, dass das städtische Iftar-Essen ein Ausdruck der Wertschätzung für die muslimischen Gemeinden sei.