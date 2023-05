Zum Geburtstag viel Musik

Von: Meike Kolodziejczyk

Teilen

Rocken, rappen und reißen mit: Geraldino (oben), Andi Steil, Markus Rohde und Georg „Ferri“ Feils (v.l.n.r.) bilden die All-Star-Band zum Festival-Jubiläum. Andreas Malkmus © Andreas Malkmus

Das Frankfurter Kinderliedermacherfestival gilt als einmalig in der Republik und feiert heuer seinen 20. Geburtstag – mit Fensterkonzerten aus dem barocken Holzhausenschlösschen

In der Sporthalle wird wild gerockt. Rund 20 Zweitklässlerinnen und Zweitklässler schwingen die Luftgitarren, dass den Frauen der Gymnastikgruppe, die gerade im Nebentrakt trainiert, die Spucke wegbleibt. Markus Rohde gibt mit seiner mintgrünen Fender Stratocaster den Sound vor und die passende Pose, dazu den Text und die Melodie. „Guten Tag, guten Tag“, röhrt es aus sämtlichen Kehlen. Wer zur zweiten Schulstunde noch nicht richtig wach war, ist es jetzt bestimmt.

„Wir sind hier, um Musik mit euch zu machen“, sagt der Mann mit der E-Gitarre. Wir, das sind außer ihm noch Georg Feils, Gerd Grashaußer und Andi Steil. Die vier Kinderliedermacher verbringen in der Woche nach den Osterferien einen ganzen Vormittag an der Grundschule Reifenberg im hohen Taunus. Der Workshop ist Teil der Vorbereitungen des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals 2023, kurz FKLMF, das vom kommenden Montag an den Holzhausenpark beschallt. Es ist die 20. Ausgabe des Musikfestes für Kinder, das in seiner Art und Größe in Deutschland einmalig ist. Klare Sache, dass zum Jubiläum so einiges aufgefahren wird - unter dem Motto „Feste feiern!“.

Einmalig ist etwa die Kombination von Konzerten mit den in den Vormonaten an verschiedenen Schulen und Klassen in Frankfurt und der Region gelaufenen Workshops. „Die Kinder sollen sich nicht nur von Musik berieseln lassen, sondern sie erleben und aktiv daran teilhaben“, erklärt Georg Feils, Gründer und künstlerischer Leiter des Festivals. Seit mehr als 35 Jahren ist der Frankfurter eine Institution in der Szene und wohl vielen eher unter seinem Künstlernamen Ferri bekannt.

Zum runden Geburtstag des FKLMF hat er drei „alte Haudegen“ und langjährige Weggefährten eingeladen, die alle schon mindestens einmal zu Gast in Frankfurt waren: Aus dem Norden kommen der „rockende Seebär“ Markus Rohde und der „Rhythmusknacker und Vokalartist“ Andi Steil, die das Oldenburger Kindermusikfestival gegründet haben; aus dem Süden angereist ist Gerd Grashaußer alias Geraldino, der seit 25 Jahren das Nürnberger Kinderliederfestival leitet und den Deutschen Kinderliederpreis ausrichtet. Zu viert bilden sie die All-Star-Band der Jubiläumsedition, die mit einem gemeinsamen Programm auftritt. Und das wird in den Workshopwochen mit Schülerinnen und Schülern kräftig geprobt.

So wie an der Grundschule Reifenberg. Im Klassenraum der 1b begleitet Ferri seinen Hit vom „Gummibär“ auf der Akustik-Gitarre, die Kinder singen, hüpfen, klatschen und drehen sich dazu. „Vier Dinge gleichzeitig!“ Und sie haben noch allerhand mehr in petto. Zum Beispiel wissen sie, dass zu viele Gummibären die „Zahnteufel“ auf den Plan rufen. Oder dass der Sänger von AC/DC headbangt. Oder dass Elvis leider doch nicht mehr lebt.

In der Aula muss derweil auch Andi Steil erkennen, „dass ich trotz all meiner Erfahrung immer noch was lernen kann von den Kindern“. Er stellt ihnen lustige Instrumente vor, darunter eine Ente-Tröte und die Maultrommel. Und die Nasenflöte. Von selbiger weiß ein Viertklässler, wie sie entstanden ist: „Es gab ein Volk, das dachte, dass aus der Nase reinere Luft kommt als aus dem Mund.“ Steil ist baff, dann gibt er den Rhythmus vor und rappt los, die Kids rappen mit.

„Musik zu machen, fordert extrem viele Kanäle und fördert das Selbstbewusstsein und soziale Kompetenzen: Man hört aufeinander, achtet aufeinander, atmet miteinander, singt miteinander“, sagt Georg Feils. „Das macht glücklich und stärkt die Abwehrkräfte“, erklärt Markus Rohde. „Und es macht Mut. Wer singt, hat keine Angst“, sagt Andi Steil. Studien wiesen darauf hin, „dass die musikalische Ausbildung wichtiger ist als vieles, was man in anderen Fächern lernt“, bekräftigt Geraldino. Dennoch, da sind sich die vier Kinderliedermacher einig, gehe Musik im schulischen Lehrplan oft unter.

20 Jahre Frankfurter Kinderliedermacherfestival „Feste feiern!“ , heißt es zum 20. Geburtstag des Frankfurter Kinderliedermacherfestivals, das vom 8. bis 14. Mai im Holzhausenschlösschen, Justinianstraße 5, und im Holzhausenpark drumherum veranstaltet wird. Die All-Star-Band spielt im Schloss an den geöffneten Fenstern, das Publikum lauscht draußen im Park. Schulkonzerte für Grundschulen und Kitas stehen von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai, täglich um 9 Uhr und um 11 Uhr auf dem Programm – außer am Mittwoch, 10. Mai. Dann nämlich gastiert das FKLMF in Oberursel. Familienkonzerte für alle im Park laden ein für Samstag, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Zuhören und Zuschauen ist kostenlos. Zum Jubiläum gibt es weitere Aktivitäten und Überraschungen, zum Beispiel einen Flashmob am Samstag, 13. Mai, zum diesjährigen FKLMF-Titelsong „Leise Töne, leise Lieder“, den Ferri geschrieben hat. Wer mitsingen oder auf einem Instrument mitspielen will, kann sich alle Noten und Infos von der Festival-Homepage herunterladen. Auch eine Festival-CD mit sämtlichen Songs des aktuellen Programms der All-Star-Band wurde wieder zusammengestellt. Sie kann im Online-Festival-Shop bestellt werden und ist auch als digitale CD via QR-Code zu haben. In einer Festival-Schatzkiste stehen online alle vorherigen Festival-CDs und Notenhefte sowie Geschenke zur Verfügung. Der Erlös kommt gänzlich dem Festival zugute. Um Spenden wird gebeten. Wer das Festival unterstützen will, kann dies über die Homepage tun. In Singhofen in der Gemeinde Bad-Ems-Nassau, mit der das FKLMF seit Jahren eng verbunden ist und wo es ebenfalls Workshops an Schulen anbietet, gibt es vom 19. bis 24. Juni weitere Schul- und Familienkonzerte. myk www.fklmf.de

Daher sei es das zentrale Ziel des FKLMF, „die Bedeutung von Musik zu betonen und sie erlebbar zu machen“, erläutert Georg Feils. Auch und besonders für Kinder, die von zu Hause aus wenig Zugang dazu haben, die kein Konzert besuchen oder ein Instrument lernen können. Alle Schulen, die die All-Star-Band zu Workshops besucht hat, nehmen nächste Woche an den Schulkonzerten im Holzhausenpark teil. Und die Schüler:innen singen und tanzen zu den Liedern, die sie kennengelernt haben und die dann aus dem Holzhausen-schlösschen heraus erklingen.

Die Frankfurter Bürgerstiftung hatte 2021 diese coronakonforme Lösung für ihre Veranstaltungen gefunden. Auch das Kinderliedermacherfestival, mit dem die Stiftung seit 2016 kooperiert, schallte in den beiden vergangenen Jahren aus den Fenstern des barocken Wasserschlosses. Kultur gratis und an der frischen Luft: Dieses Format sei mehr als nur „eine schöne Idee“ aus der Not der Pandemie heraus. „Es kam so gut an, dass wir es auch 2023 wieder so machen“, sagt Georg Feils. Auch weil die Fensterkonzerte ermöglichten, ein viel größeres Publikum zu erreichen. Denn in den Saal des Schlösschens würden vergleichsweise wenige Menschen passen, in den Park dagegen mehrere Hundert.

14 Schulen und sieben Kitas haben sich zu den Vormittagskonzerten unter der Woche angemeldet. Wer außerdem vorbeiflaniert, darf gerne zuhören. Zu den Familienkonzerten am Samstag und Sonntag sind alle eingeladen. Die Fördermittel von Stadt und Land sowie der Sponsoren decken nur einen Teil des Etats von knapp 100 000 Euro. Um das Festival kostenlos anbieten zu können, ist es auf Spenden und Unterstützung angewiesen.

Verglichen mit den meisten Frankfurter Grundschulen ist die Grundschule Reifenberg klein und beschaulich. Mit Blick auf den Großen Feldberg werden hier etwa 170 Schüler:innen unterrichtet, darunter geflüchtete Kinder aus der Ukraine, Afghanistan, Syrien. Auf musikalische Bildung wird Wert gelegt, es gibt Instrumentalunterricht in Kooperation mit einer Musikschule und sogar ein Schullied. Eine „Problemschule“ sei sie nicht, „aber wir sind hier schon ein bisschen weit ab vom Schuss“, sagt Schulleiterin Anke Gamer. „Da haben wir nicht so leicht die Möglichkeit, mal eben für ein Konzert oder eine Opernaufführung nach Frankfurt zu fahren.“ Daher freue sie sich sehr, dass Ferri und Konsorten nach 2022 bereits zum zweiten Mal den Weg in den Schmittener Ortsteil Niederreifenberg gefunden haben. Ihre Schule ist die einzige aus dem Frankfurter Umland, die heuer mitmacht.

Manche Kinder müssen mit dem Bus zur Schule fahren, so wie einst auch Geraldino. „Und das war die Hölle.“ Wegen des Busfahrers. „Das war ein grimmiger, älterer Herr, der konnte Kinder nicht leiden.“ Grund genug, ihm ein Lied zu widmen: „In die Schule mit dem Bus“, singt Geraldino vor. Die vierte Klasse stimmt ein, und immer, wenn das Wort „Bus“ fällt, knurren und grummeln alle wütend. Das macht was her beim abschließenden Mitmach-Konzert im Foyer unter dem Papp-Regenbogen, mit dem die All-Star-Band schon mal eine Kostprobe liefert von dem, was die Schüler:innen bald im Holzhausenpark erwartet.

„Das Festival ist ein wesentlicher Teil meines Lebenswerks“, sagt Georg Feils. Die Liste der Gastmusiker:innen liest sich wie das „Who’s Who“ der deutschen Kindermusik. Spunk waren da und Fredrik Vahle, um nur ein paar zu nennen.

Feils, der jüngst 70 geworden ist, unterteilt die Entwicklung des FKLMF in zwei Phasen: Bis zur zehnten Ausgabe sei es ständig gewachsen, dann sei es Zeit gewesen, das Konzept zu erneuern. Statt die eingeladenen Künstler:innen wie bis dato solo auftreten zu lassen, trommelt er seitdem alljährlich eine All-Star-Band zusammen, die ein gemeinsames Programm erarbeitet. „Das ist immer ein Experiment, aber immer bereichernd und entzückend und mehr als die Summe der Einzelteile.“ Der Erfolg bestätigt die Idee, auch im zweiten Jahrzehnt. Und hoffentlich noch für mindestens ein drittes.

Seit 2021 schallen Konzerte des Festivals aus dem Holzhausenschlösschen heraus. Andreas Malkmus © Andreas Malkmus

Singen und Schwofen unterm Regenbogen: die Band und die Kinder der Grundschule Reifenberg. M. Kolo © Meike Kolo-Kumar