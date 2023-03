Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt muss schließen - Auch weitere Filialen in Region betroffen

Von: Florian Dörr

Wie geht es weiter mit Galeria Karstadt Kaufhof an der Zeil 90 in Frankfurt? Nun ist die Frage geklärt. (Archiv) © Rainer Rüffer

Über die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt wurde viel spekuliert. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Update vom Montag, 13. März, 14.55 Uhr: Die Entscheidung ist gefallen. Nachdem klar war, dass am Montag (13. März) den Mitarbeitern von Galeria Karstadt Kaufhof mitgeteilt wird, welche Filialen schließen sollen, ist die Liste der insgesamt 52 betroffenen Häuser durchgesickert.

Nach Angaben des Business Insider steht auch Galeria Karstadt Kaufhof an der Zeil in Frankfurt auf besagter Liste. Nicht klar genannt wird, welches der beiden Häuser betroffen ist, höchstwahrscheinlich allerdings ist die Zeil 90 in Richtung Konstablerwache gemeint.

Auch ein Termin steht demnach bereits fest: Es ist der 31. Januar 2024. Dann soll Schluss sein an der Zeil. Unter anderem finden sich auch die Häuser in Hanau, Limburg und Darmstadt auf der Liste. Jene in Offenbach und Wiesbaden sollen bereits am 31. Juli diesen Jahres schließen.

Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt? Tag der Entscheidung - Mitarbeiter werden informiert

Erstmeldung vom Montag, 13. März, 13.39 Uhr: Wie geht es weiter mit Galeria Karstadt Kaufhof? Nach den großen Sorgen und den vielen Spekulationen der vergangenen Wochen und Monate soll am Montag (13. März) für Klarheit gesorgt werden. Auch auf der Zeil in Frankfurt dürften die Mitarbeiter in Kürze erfahren, wie es für sie weitergeht.

Denn: Am Mittag finden in einzelnen Häusern Betriebsversammlungen statt. In diesem Rahmen sollen die Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof über die Zukunft „ihres“ Hauses in Kenntnis gesetzt werden. Über 17.000 Mitarbeiter bangen bundesweit in rund 130 Filialen um ihre Jobs.

Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt: Wie geht es weiter?

Auf der Zeil in Frankfurt ist Galeria Karstadt Kaufhof gleich zwei Mal vertreten. Zunächst direkt an der Hauptwache. Und dann noch an der Zeil 90 weiter in Richtung Konstablerwache. Letzte Filiale galt zuletzt als möglicher Streichkandidat. Hintergrund war nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung etwa, das insbesondere Doppelstandorte auf den Prüfstand gestellt werden. Das Haus an der Zeil 116-126 galt als sicher. Es soll vergleichsweise erfolgreich sein und wurde erst vor einiger Zeit nach dem Konzept „Galeria 2.0“ umgestaltet.

Galeria Karstadt Kaufhof in Frankfurt: Standort an Zeil 90 war zuletzt Wackelkandidat

Mit Blick auf Frankfurt dürften die nun zu erwartenden Aussagen zur Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof also besonders an der Zeil 90 für große Nervosität sorgen. Öffentlich ist aktuell (Stand: 13.23 Uhr) noch nicht bekannt, wie es mit dem Haus - und vielen anderen in Deutschland - weitergeht. Zuletzt war die Rede von möglicherweise 50 Filialen, die bundesweit geschlossen werden sollen.

Galeria Karstadt Kaufhof ist wirtschaftlich stark angeschlagen. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wurde eröffnet. Zuletzt liefen Gespräche unter anderem mit den Immobilieneigentümern an jedem einzelnen Standort. Dabei sollte ausgelotet werden, inwiefern etwa Mieten gesenkt werden können. Für den Montagmorgen war eine Aufsichtsratssitzung anberaumt, in der es um die Zukunft der Handelskette gehen sollte. (fd)